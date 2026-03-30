◆米大リーグ ブルージェイズ５ー２アスレチックス（２９日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）がメジャーデビュー３戦１２打席目にして初アーチを放った。２９日（日本時間３０日）の本拠アスレチックス戦に「５番・三塁」でスタメン出場すると、４回無死から逆方向の右中間へ豪快なソロをたたき込んだ。開幕３戦すべてで安打をマークした岡本の活躍もあり、チームは３連勝。３０日（同３１日）にはロッキーズ・菅野智之投手（３６）との“巨人対決”に臨む。

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戦いの舞台を移しても岡本を奮い立たせてくれる存在は変わらない。それは日本球界で本塁打王を争い、侍ジャパンでも同僚だったホワイトソックスの村上だ。ともに今季からメジャーに挑戦している２人はプライベートでも仲良し。移籍が佳境になっていた時期も連絡を取り合っていた。「ムネ」と呼ぶ年下の主砲について「もちろんすごさを知っている」と尊敬を込めて言った。

自身のデビュー戦前日。村上が一足先にメジャー初アーチを描いた。「打つんだろうなと思ってた」。驚きはない。確信に近い信頼だ。「僕も頑張らないといけない」。活躍を自らの原動力にも変えた。村上が３戦連続弾を放てば、岡本は３試合で打率３割３分３厘、１本塁打で３連勝に貢献した。この日は異なる場所で“アベック弾”。呼応し、共鳴し、また歩み出す。メジャーでも２人の描く放物線は重なり続けるのだろう。