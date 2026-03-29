【ロンドン（英国）３０日＝金川誉】サッカー日本代表は、イングランド戦に向けた前日会見を試合会場のウェンブリースタジアムで行い、森保一監督が出席した。イングランドの記者からは、ＦＩＦＡランキング４位のイングランド代表をＷ杯優勝の本命だと考えているか、と聞かれると「本命だと思います。ケイン選手はバイエルンでプレーしていますが、世界最高のプレミアリーグでプレーし、世界トップクラスの選手たちを集めている。本命だと思います」と話した。

またイングランドの強みについて「トゥヘル監督が就任されてから、戦術的にも個々の役割では、選手の良さを引き出し、インテンシティー高く、フィジカル的に強い、素晴らしいチーム作りをされている」と評した。

また、日本ではＷ杯優勝を狙うことをどう思われているのか、という問いには「ほとんどの人は、できないと思っていると思います。イングランド代表は、（Ｗ杯優勝の）本命だと思います。我々はダークホースで、優勝を狙う」と言い切り、聖地ウェンブリーでの戦いに闘志を燃やしていた。

◆日本代表のイングランド戦成績◆

▽１９９５年６月３日（親善試合）アウェー１●２（得点者＝井原正巳）

▽２００４年６月１日（親善試合）アウェー１△１（得点者＝小野伸二）

▽２０１０年５月３０日（親善試合）中立地１●２（田中マルクス闘莉王）