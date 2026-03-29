【ロンドン（英国）３０日＝金川誉】サッカー日本代表の森保一監督は、Ｗ杯メンバー発表前最後の実戦となるイングランド代表戦の前日会見に出席。「サッカーの聖地、ウェンブリーで、イングランド代表と戦うことを非常に楽しみにしている。非常にハードな試合になると思うが、Ｗ杯に向けて積み上げができるように。完全アウェーで厳しい戦いになると思いますが、チーム一丸で戦っていきたい」と意気込んだ。

“スリーライオンズ”の愛称を持ち、１９６６年の自国開催のＷ杯で優勝経験があるイングランド代表との対戦は１６年ぶりで、「サッカーの聖地」とも称されるウェンブリー競技場での試合は３１年ぶりとなる。３１年前の一戦のメンバーに選ばれていた森保監督は「３０年以上前にこちらで、プレーはしていないが、日本代表として戦わせていただいた時は、（スタジアムに）フルに観客が入っている状態ではなかった」と回顧。ただ、今回はチケットが完売しているようで「現在の日本サッカーが世界に近づいている、発展を感じられるのを非常にうれしく思う」と喜びを示した。

過去に３度戦い、結果は１分け２敗。森保ジャパンの現在地を図るには、最高の相手となる。指揮官は「苦しい戦いにはなると思うが、日本サッカーの発展を考えた時、アウェーのタフな戦いで勝つ意味では、最高の環境の中で試合ができる。Ｗ杯で優勝の目標は掲げるが、一番大切なのは今の実力をさらに積み上げてレベルアップしていくこと。世界トップクラスのイングランドと戦える中で、Ｗ杯基準、世界基準、Ｗ杯優勝基準、世界トップ基準で我々が何ができるかを厳しい戦いを通して、また力にしていければ」と、チームのさらなる成熟につなげていくことを誓った。

◆日本代表のイングランド戦成績◆

▽１９９５年６月３日（親善試合）アウェー１●２（得点者＝井原正巳）

▽２００４年６月１日（親善試合）アウェー１△１（得点者＝小野伸二）

▽２０１０年５月３０日（親善試合）中立地１●２（田中マルクス闘莉王）