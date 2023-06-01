【材料2つだけ】チンジャオロースー風で白ご飯に合う『新じゃがと豚肉の中華炒め』
新じゃがと豚肉で作る、かんたん中華炒め。見た目はほっくり素朴なのに、ひと口食べれば「あれ、チンジャオロース味？」とちょっとびっくり。
レンチンで下ごしらえすれば、あとはさっと炒めるだけ。手軽なのに、ご飯が止まらないおいしさです！
『新じゃがと豚肉の中華炒め』のレシピ
材料（2人分）
新じゃがいも……3〜4個（約200g）
豚肩ロース薄切り肉……200g
塩……少々
酒……少々
片栗粉……大さじ1
サラダ油……大さじ1
〈A〉
にんにくのすりおろし……少々
オイスターソース……大さじ1
酒……大さじ1
しょうゆ……小さじ1
作り方
（1）新じゃがいもはよく洗い、皮つきのまま縦4等分に切る。水にくぐらせてから耐熱皿に並べ入れ、ふんわりとラップをして電子レンジ（600W）で4分加熱する。豚肉は幅1cmに切り、塩、酒をふってもみ込み、片栗粉をふってさらにもみ込む。〈A〉は混ぜる。
（2）フライパンにサラダ油を中火で熱し、豚肉を入れて炒める。色が変わったら、新じゃがいもを水けをきって加え、全体に油が回るまで炒める。
（3）〈A〉を加え、全体になじませるように炒め合わせる。
食べて気づく、このおいしさ。ご飯が進むので、ガッツリ食べたい日にもおすすめです♪