【材料2つだけ】チンジャオロースー風で白ご飯に合う『新じゃがと豚肉の中華炒め』

新じゃがと豚肉で作る、かんたん中華炒め。見た目はほっくり素朴なのに、ひと口食べれば「あれ、チンジャオロース味？」とちょっとびっくり。

レンチンで下ごしらえすれば、あとはさっと炒めるだけ。手軽なのに、ご飯が止まらないおいしさです！

『新じゃがと豚肉の中華炒め』のレシピ

材料（2人分）

新じゃがいも……3〜4個（約200g）

豚肩ロース薄切り肉……200g

塩……少々

酒……少々

片栗粉……大さじ1

サラダ油……大さじ1

〈A〉

にんにくのすりおろし……少々

オイスターソース……大さじ1

酒……大さじ1

しょうゆ……小さじ1

作り方

（1）新じゃがいもはよく洗い、皮つきのまま縦4等分に切る。水にくぐらせてから耐熱皿に並べ入れ、ふんわりとラップをして電子レンジ（600W）で4分加熱する。豚肉は幅1cmに切り、塩、酒をふってもみ込み、片栗粉をふってさらにもみ込む。〈A〉は混ぜる。

（2）フライパンにサラダ油を中火で熱し、豚肉を入れて炒める。色が変わったら、新じゃがいもを水けをきって加え、全体に油が回るまで炒める。

（3）〈A〉を加え、全体になじませるように炒め合わせる。

食べて気づく、このおいしさ。ご飯が進むので、ガッツリ食べたい日にもおすすめです♪

（『オレンジページ』2026年3月17日号より）