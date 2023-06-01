NY株式30日（NY時間11:13）（日本時間00:13）
ダウ平均　　　45504.97（+338.33　+0.74%）
ナスダック　　　20958.60（+10.24　+0.05%）
CME日経平均先物　51775（大証終比：-275　-0.53%）

欧州株式30日GMT15:13
英FT100　 10119.67（+152.32　+1.53%）
独DAX　 22479.59（+178.84　+0.80%）
仏CAC40　 7760.06（+58.11　+0.75%）

米国債利回り
2年債　 　3.820（-0.092）
10年債　 　4.332（-0.095）
30年債　 　4.897（-0.068）
期待インフレ率　 　2.327（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.033（-0.061）
英　国　　4.935（-0.039）
カナダ　　3.493（-0.087）
豪　州　　5.070（-0.027）
日　本　　2.365（-0.015）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝102.47（+2.83　+2.84%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4571.00（+46.70　+1.03%）

ビットコイン（ドル）
67638.31（+1087.08　+1.63%）
（円建・参考値）
1079万5074円（+173498　+1.63%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ