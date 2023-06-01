ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は３３８ドル高 ナスダックは横ばい
NY株式30日（NY時間11:13）（日本時間00:13）
ダウ平均 45504.97（+338.33 +0.74%）
ナスダック 20958.60（+10.24 +0.05%）
CME日経平均先物 51775（大証終比：-275 -0.53%）
欧州株式30日GMT15:13
英FT100 10119.67（+152.32 +1.53%）
独DAX 22479.59（+178.84 +0.80%）
仏CAC40 7760.06（+58.11 +0.75%）
米国債利回り
2年債 3.820（-0.092）
10年債 4.332（-0.095）
30年債 4.897（-0.068）
期待インフレ率 2.327（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.033（-0.061）
英 国 4.935（-0.039）
カナダ 3.493（-0.087）
豪 州 5.070（-0.027）
日 本 2.365（-0.015）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝102.47（+2.83 +2.84%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4571.00（+46.70 +1.03%）
ビットコイン（ドル）
67638.31（+1087.08 +1.63%）
（円建・参考値）
1079万5074円（+173498 +1.63%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 45504.97（+338.33 +0.74%）
ナスダック 20958.60（+10.24 +0.05%）
CME日経平均先物 51775（大証終比：-275 -0.53%）
欧州株式30日GMT15:13
英FT100 10119.67（+152.32 +1.53%）
独DAX 22479.59（+178.84 +0.80%）
仏CAC40 7760.06（+58.11 +0.75%）
米国債利回り
2年債 3.820（-0.092）
10年債 4.332（-0.095）
30年債 4.897（-0.068）
期待インフレ率 2.327（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.033（-0.061）
英 国 4.935（-0.039）
カナダ 3.493（-0.087）
豪 州 5.070（-0.027）
日 本 2.365（-0.015）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝102.47（+2.83 +2.84%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4571.00（+46.70 +1.03%）
ビットコイン（ドル）
67638.31（+1087.08 +1.63%）
（円建・参考値）
1079万5074円（+173498 +1.63%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ