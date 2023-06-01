【Amazon 新生活セール Final】 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 先行セール：3月31日0時～

Galaxy Tab S10+ 256GB

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Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品に、Samsungの「Galaxy Tab」が追加された。

セールの対象は「Galaxy Tab S10+ 256GB」や「Galaxy Tab S10+ 512GB」、「Samsung Galaxy Tab A11+ 128GB 5G（SIMフリー）」、「Samsung Galaxy Tab A11+ 128GB （Wi-Fi）」など。いずれもGalaxy AI対応機種となっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Galaxy Tab S10+ 256GB

Galaxy Tab S10+ 256GB