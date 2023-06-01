【Amazon 新生活セール Final】 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 先行セール：3月31日0時～

[セット品] カゴメ 野菜ジュース 野菜生活100 200ml・195ml 野菜飲料 アソートセット24本入（6種類 x各4本）（季節商品2種類）［専用段ボール箱］オリジナルティッシュ付

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Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品に、「カゴメ野菜ジュース」が追加された。

対象となっているのは「野菜生活100」や「トマトジュース」、「野菜一日これ一杯」など。アソートセットも含まれているため、色々な味を楽しみたい人にもオススメできる。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

[セット品] カゴメ 野菜生活100 720ml PET アソート 6本セット（6種 x 各1本）6種類 スマート ペットボトル （季節商品2種類）［専用段ボール箱］オリジナルティッシュ付

[セット品] カゴメ トマトジュース 720ml PET アソートセット 6本セット（2種類 x 各3本）機能性表示食品 GABA (オリジナルポケットティッシュ付)

[セット品] カゴメ 野菜一日これ一杯 720ml x 6本 PET ペットボトル ［専用段ボール箱］オリジナルティッシュ付