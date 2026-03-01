絶景に新スポット3つが誕生！ 神戸布引ハーブ園「ザ・ヴェランダ神戸」リニューアルオープン

記事ポイント テラスエリアが約3倍に拡大し、3つの新スポットが新設される標高400mから神戸の街並みと海を見渡すラグジュアリーな絶景空間2026年4月25日(土)リニューアルオープン テラスエリアが約3倍に拡大し、3つの新スポットが新設される標高400mから神戸の街並みと海を見渡すラグジュアリーな絶景空間2026年4月25日(土)リニューアルオープン

神戸布引ハーブ園の絶景カフェラウンジ＆テラス「ザ・ヴェランダ神戸」が、2026年4月25日(土)にリニューアルオープンします。

テラスエリアは約3倍に拡大し、「エメラルド ラウンジ」「スカイバー」「ハンモック サンクチュアリ」の3つの新スポットが新設されます。

標高400mから神戸の街並みと海を一望する、よりラグジュアリーな絶景空間として生まれ変わります。

神戸布引ハーブ園「ザ・ヴェランダ神戸」リニューアルオープン

リニューアルオープン日：2026年4月25日(土)場所：神戸布引ハーブ園（兵庫県神戸市中央区）アクセス：新幹線・神戸市営地下鉄「新神戸駅」より徒歩約5分営業時間：ハーバルカフェ 10:30〜16:30(L.O.16:00) / テラスエリア 10:30〜16:30

2018年のオープン以来、神戸布引ハーブ園を象徴するテラス＆カフェとして人気を集める「ザ・ヴェランダ神戸」が、”よりラグジュアリー感溢れる絶景空間へ”をテーマに大規模改修を行います。

既存テラスの改修・拡張に加え、正八角形の3つの新スポットが森の中に有機的に配置され、神戸の自然を五感で堪能できる空間が誕生します。

テラスの約3倍拡大と3つの新スポット

リニューアルにより、神戸の街並みを見下ろすテラスエリアが約3倍に拡大されます。

既存テラスは「ガーデンテラス」（72席）として改修・拡張され、新たに水盤が設置されるほか、ラグジュアリーなソファやパラソル席が並びます。

新設の「エメラルド ラウンジ」（52席）は、泉をイメージした水盤が空と緑を鏡のように映し出す、森の静寂に包まれたラウンジです。

「スカイバー」（33席）は、バーカウンターでドリンク片手に絶景を眺めながら爽やかな風を感じられる、ザ・ヴェランダ神戸の特等席となっています。

「ハンモック サンクチュアリ」では、高さ約5mに張り巡らされたハンモックのネットに身を委ねることで、全身で自然を感じる最高のリラクゼーションが体験できます。

ハーバルカフェと毎週水曜の生演奏

既設の2階「ハーバルカフェ」（77席）は、大きな窓から煌めく海と豊かな緑が望めるラグジュアリーなカフェです。

ドライハーブをモチーフにしたシャンデリアやヨーロッパの伝統美ロートアイアン、園内で収穫したハーブを収めたハーブセラーなど、こだわりの空間設計が魅力となっています。

毎週水曜日には「The Veranda Live〜エレガントに、心潤す〜」と題したクラシックの生演奏（13:00/14:00/15:00、各回約20分）が開催されます。

新神戸駅より徒歩約5分と好立地で、ロープウェイで約10分の空中散歩を楽しみながら標高400mの山上へ向かえます。

園内では四季折々約200種75,000株のハーブや花々が出迎え、レストランやカフェ、テラスで1日を優雅に過ごせます。

テラスエリアが約3倍に広がり、絶景と緑に包まれたラグジュアリーな空間で神戸ならではの景色と自然を堪能できます。

「エメラルド ラウンジ」「スカイバー」「ハンモック サンクチュアリ」の新スポットが加わり、それぞれ異なる形での絶景体験が楽しめます。

毎週水曜のクラシック生演奏など、五感で神戸の自然とラグジュアリーを味わえるコンテンツが揃っています。

ザ・ヴェランダ神戸リニューアルオープンの紹介でした。

よくある質問

Q. 「ザ・ヴェランダ神戸」のリニューアルオープンはいつですか？

A. 2026年4月25日(土)にリニューアルオープンします。

テラスエリアが約3倍に拡大し、3つの新スポット「エメラルド ラウンジ」「スカイバー」「ハンモック サンクチュアリ」が新設されます。

Q. 「ハンモック サンクチュアリ」ではどんな体験ができますか？

A. 高さ約5mに張り巡らされたハンモックのネットに身を委ねることで、浮遊感とともに全身で自然を感じられる最高のリラクゼーションが体験できます。

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