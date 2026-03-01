記事ポイント 2026年4月19日(日)に医師・歯科医師・薬剤師向け無料Zoomセミナー「ミトコンドリア治療戦略第2弾」が開催されます辻直樹先生（辻クリニック東京 理事長）がNAD+・L/P比・ケトン体比などの具体的指標でエネルギーフローのスタックポイントを解説します参加費無料・定員1,000人・医療従事者限定のオンライン形式で受講できます 2026年4月19日(日)に医師・歯科医師・薬剤師向け無料Zoomセミナー「ミトコンドリア治療戦略第2弾」が開催されます辻直樹先生（辻クリニック東京 理事長）がNAD+・L/P比・ケトン体比などの具体的指標でエネルギーフローのスタックポイントを解説します参加費無料・定員1,000人・医療従事者限定のオンライン形式で受講できます

セリスタは、2026年4月19日(日)に医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『ミトコンドリア治療戦略第2弾』を開催します。

辻直樹先生（医療法人社団医献会 辻クリニック東京 理事長）がミトコンドリアのエネルギーフローを最新の臨床指標で体系的に解説する内容です。

セリスタ「ミトコンドリア治療戦略第2弾」4月19日無料オンラインセミナー

開催日時：2026年4月19日(日) 10:00〜12:00開催形式：Zoomオンラインセミナー参加費：無料（配布用PDFテキストは1,500円税込）対象：医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定定員：1,000人企画・主催：セリスタ株式会社

本セミナーは、セリスタが主催する「Sunday Wellness Breeze」Season 34 Stage 4として開催されます。

臨床水素ミトコンドリア治療研究会とのコラボ特別企画として、辻先生による実践的な治療戦略が提供されます。

講師：辻直樹先生について

辻先生は独協医科大学を卒業後、東京女子医科大学病院救命救急センターを経て、膠原病リウマチ痛風センター整形外科・スポーツ整形外科などで豊富な経験を積んでいます。

現在は東京四ツ谷にて「エイジングマネージメント」「水素治療」を診療科目とする辻クリニックを開業しています。

水素の抗酸化作用と抗炎症作用に着目し、アンチエイジング・予防治療・鎮痛治療（ペインクリニック）を行う水素治療の第一人者です。

臨床水素ミトコンドリア治療研究会の代表理事として、水素の臨床利用研究を牽引しています。

セミナーの主な内容と参加方法

今回のセミナーでは、ミトコンドリアにおけるエネルギーフローのスタックポイントをNAD+・NADH・L/P比・ケトン体比といった具体的なキーワードで解説します。

プログラムは10:00のオープニングからスタートし、10:20より辻先生の講演が始まり、12:00に終了します。

参加費は無料で、希望者向けに配布用PDFテキスト（1,500円税込）も用意されています。

本セミナーは医師・歯科医師・薬剤師などの医療従事者限定で、一般の方の参加は受け付けていません。

定員は1,000人で、申込みは公式サイトの参加登録フォームから行えます。

ミトコンドリア治療戦略の最新知見をオンラインで手軽に学べる、実践的なセミナーとなっています。

「ミトコンドリア治療戦略第2弾」は、エネルギーフローの最新臨床知見をNAD+・ケトン体比などの具体的指標で深く学べる内容です。

辻直樹先生による実践的な解説で、ミトコンドリア医療のアプローチを体系的に理解できます。

参加費無料・定員1,000人で、医療従事者なら全国どこからでもZoomで受講できます。

セリスタ「ミトコンドリア治療戦略第2弾」無料オンラインセミナーの紹介でした。

よくある質問

Q. セミナーの参加費はいくらですか？

A. 参加費は無料です。

希望者向けに配布用PDFテキスト（1,500円税込）も用意されています。

Q. 誰でも参加できますか？

A. 医師・歯科医師・薬剤師などの医療従事者限定のセミナーです。

一般の方は参加できません。

定員は1,000人で、Zoomオンライン形式で受講できます。

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