【Amazon 新生活セール Final】 先行セール：3月31日0時～ 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品にDJIのドローンが追加された。

セールでは、249g未満の折りたたみ式軽量設計で、3軸ジンバル機構を備えた「Mini 4K」や、軽量設計のドローン「DJI Flip」本体にバッテリー2個が付属する「DJI Flip バッテリー2個コンボ」Amazon限定モデル、「DJI Neo 2」本体に加え、バッテリー3個、充電ハブ、プロペラガードなどが含まれた「DJI Neo 2 Fly Moreコンボ」Amazon限定モデル、本体重量が135gと軽量かつ携帯性に優れたモデル「DJI Neo」本体に、バッテリー3個のほか双方向充電ハブも付いたAmazon限定モデルがラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

「Mini 4K」

Amazon限定「DJI Flip バッテリー2個コンボ」

Amazon限定「DJI Neo 2 Fly Moreコンボ」

Amazon限定「DJI Neo」