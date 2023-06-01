【Amazon 新生活セール Final】 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 先行セール：3月31日0時～

DEERC オフロードラジコンカー DE14210

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品にDEERCのラジコンカー（R/Cカー）が追加された。

本セールでは、さまざまなサイズのブラシレスモーターを搭載したオフロードラジコンカーがお買い得になっている。ブラシレス設計により摩擦損失が減少し、モーターの寿命が延び、加速や登坂時に優れた性能を発揮する。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

DEERC オフロードラジコンカー DE14210

2852サイズのブラシレスモーターを搭載したラジコンオフロードカー。アルミ製の金属ヒートシンクとファンのデザインにより、高負荷時でも安定した走行を確保する。ラジコンカーのデフォルトでは56km/hの速度で起動し、76km/hのより高い速度に切り替えることが可能だ。

3S 11.1Vリチウムイオンバッテリーを2個搭載し、バッテリー倍率が15Cであるため、高速走行や加速時に強力なパワー出力を確保する。

DEERC オフロードラジコンカー DE1217

ブラシレスモーター（2827、4000KV）を採用し、より高い効率とパワー出力を提供する。2つの3S 11.1V 2000mAhバッテリーを搭載し、安定した連続高率放電が可能。ESCを5回押すと速度制限が解除される。

DEERC オフロードラジコンカー DE 200E

ブラシレスモーターが速度と使用寿命を大幅に向上。速度は約45km/hに達する。高度な2.2kgのステアリングギアを使用し、高速時でも、簡単にステアリングを行なえる。11.1Vリチウムイオンの充電式バッテリーとUSB充電ケーブルを配置し、満充電の状態では約20分間（操作時間は使用環境により異なる可能性がある）使える。バッテリーは2個付属するため、合わせて40分操作が可能だ。