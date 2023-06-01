【Amazon 新生活セール Final】 先行セール：3月31日0時～ 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品に東京マルイのエアガンやオプション製品が追加された。

セールでは、エアソフトガン「M1851 NAVY」や「コルトパイソン.357マグナム ステンレスモデル 4インチ」、光学照準器「NEWプロサイト」などがラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

「M1851 NAVY」エアリボルバープロ

パーカッション式リボルバー「M1851 NAVY」のエアガン。1発ごとに手動で発射準備を行なう、手軽なエアーコッキングモデルで、ハンマーを操作するだけで発射準備完了となり、あとはトリガーを引くだけでBB弾を発射できる。

「コルトパイソン.357マグナム ステンレスモデル 4インチ」

迫力ある極太フォルムの角型ブルバレルを再現したステンレスモデルで、1発ごとに手動で発射準備を行なう、手軽なエアーコッキングモデル。

「Newプロサイト」

幅20mmのレールに対応し、すばやく正確なサイティングを可能にするスタイルと機能を追求した高精度ドットサイト。高光度・新LEDとルビーコートレンズを採用している。対物・接眼レンズには強化ガラスを採用し、クリアな視界に、にじみの少ないドットを映し出す。レンズをキズから保護し、使用時には指でフタを簡単に開けられる専用のキャップが付属する。