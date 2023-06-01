【Amazon 新生活セール Final】 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 先行セール：3月31日0時～

52TOYS BLINDBOX Winnie the Pooh-Funny Faces「くまのプーさん：千面万化」シリーズ（BOX購入）

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品に52TOYSのブラインドボックスフィギュア「BLINDBOX」シリーズが追加された。

本セールでは、トムとジェリーの劇中の名シーンを楽しめる「BRAWLS BANG」シリーズや、フロッキー加工を採用した「いたずら猫ルシファー」シリーズ、いつものプーさんとは少し違う表情が楽しめる「くまのプーさん：千面万化」シリーズなどがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

52TOYS BLINDBOX Winnie the Pooh-Funny Faces「くまのプーさん：千面万化」シリーズ（BOX購入）

レギュラーデザイン 8種類、シークレットデザイン 1種類。

【ラインナップ】

Oh No,My Honey!、Always Prepared、Pooh Knows Best、Pooh in a Mood、Bear with Big Dreams、Pooh.exe Loading...、Mirror Mirror It's Me!、Stop Right There!、Suger Rush Cheer（シークレットデザイン、1/96の確率で入手可能）

【商品仕様】

各デザインの高さは約9cm

52TOYS BLINDBOX x TOM and JERRY トムとジェリー「BRAWLS BANG」シリーズ（BOX購入）

レギュラーデザイン 8種類、シークレットデザイン 1種類。

【ラインナップ】

TRANSPORTATION、KNOCK OUT、WHAC-A-MOLE、HIDE AND PEEK、ROCKET FIRE WORKS、KITCHEN BATTLE、SEESAW、TAG GAME、CAR RACE（シークレットデザイン・1/96の確率で入手可能）

【商品仕様】

各デザインの高さは約8.5cm

52TOYS The Mischievous Cat Lucifer 「いたずら猫ルシファー」シリーズ（全セット）

レギュラーデザイン 6種類、シークレットデザイン 1種類。

【ラインナップ】

SULKING、CAUGHT IN THE ACT、LITTLE MISCHIEF、IMPENDING DOOM、WHO'S PUSHING ME、ELEGENT ARISTOCRAT、MY DARLING（シークレットデザイン・1/72の確率で入手可能）

【商品仕様】

各デザインの高さは約10cm