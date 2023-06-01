【Amazon 新生活セール Final】 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 先行セール：3月31日0時～

Toolsisland エアブラシ コンプレッサー「52001」

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セール対象商品にエアブラシが追加された。開催期間は4月6日23時59分まで。

対象商品には、Bucassoのトリガー式エアブラシ「W002-Walnut」や、ツールズアイランドのエアブラシコンプレッサー「52001」、SOUL POWERの充電式エアブラシ「Model-04 NEO」などがラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Bucasso エアブラシ「W002-Walnut」ダブルアクション トリガー式 ハンドピース ヘッドアセンブリ交換可能

本商品は、真鍮製ボディ・クルミ材のハンドルのトリガー式エアブラシ。作動方式は長時間の作業でも指が疲れにくいトリガータイプが採用されている。エアーをコントロールし、スプレー途中でも簡単に噴出量を調整可能。0.3mm口径のほか、0.5mmと0.8mm口径が付属し、用途に合わせて手軽に交換できる。

SOUL POWER 充電式エアブラシ「Model-04 NEO」

ON/OFFの切り替えが簡単な充電式エアブラシ。ハンドピースの押しボタンを押して、引くだけのかんたん操作で塗装が行なえる。エア圧が安定しており、ムラなく塗れる。残電量がランプの点灯・点滅で確認できるため、バッテリー交換のタイミングが目視で分かりやすくなっている。ガンダムマーカーエアブラシにも接続可能。