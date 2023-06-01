【Amazon 新生活セール Final】 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 先行セール：3月31日0時～

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セール対象商品に青島文化教材社のプラモデルが追加された。開催期間は4月6日23時59分まで。

対象商品には、「1/24 リバティウォークシリーズ No.19 LBワークス ランボルギーニ アヴェンタドール リミテッドエディション Ver.1」や、「バック・トゥ・ザ・フューチャー PartI タイムマシン」、「ワイルド7 ザ・バイクシリーズ No.SP 飛葉ちゃんのCB750FOUR」がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

1/24 リバティウォークシリーズ No.19 LBワークス ランボルギーニ アヴェンタドール リミテッドエディション Ver.1

「リバティウォーク25周年」＆「代表の加藤 渉氏50歳」の記念として製作されたリミテッドエディション。1作目のアヴェンタドールよりスポーティさが際立ったデザインが特徴となっている。

キットは、「誰でも作れるように」を念頭に組み立て易さを意識して設計されている。

バック・トゥ・ザ・フューチャー PartI タイムマシン 1/24スケール

1985年に公開されたSF映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」より、科学者エメット・ブラウン博士が発明したタイムマシンが、完全新金型のプラモデルとして登場。

内装・外装ともに精密に再現されており、ガルウイングドアは製作後も開閉できる。映画「PartI」の最後で時計台から雷の電流を次元転移装置へと送るアンテナも装着可能（選択式）。作中の1985年10月26日に行われた実験で使用されたプロポ、ビデオカメラもおまけパーツとして付属する。

ワイルド7 ザ・バイクシリーズ No.SP 飛葉ちゃんのCB750FOUR 1/12スケール

1973年に青島文化教材社より発売された、ワイルドアクションシリーズ「ワイルド7 飛葉」が、51年の歳月を経て内容を刷新し、スケールモデルとなって登場。2023年末に発売された「CB750FOUR K0」をベースに、新金型で専用パーツを追加。特徴的なレッグガードや噴射装置はもちろん、シートに至るまで再現されている。

飛葉の装備でもあるヘルメットやゴーグル、ショートバレルウッズマンとロングバレルウッズマン、M31ショットガンも付属する。

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(C)望月三起也