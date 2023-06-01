【Amazon 新生活セール Final】 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 先行セール：3月31日0時～

レゴ(LEGO) ハリー・ポッター ホグワーツ城：メインタワー

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品にレゴ(LEGO)ブロックが追加された。

本セールでは、「レゴ(LEGO) ハリー・ポッター ホグワーツ城：メインタワー」や「レゴ(LEGO) シティ 北極探検急行」、「レゴ(LEGO) アイコン ロード・オブ・ザ・リング：ブックスタンド バルログ」、「レゴ(LEGO) スーパーマリオ パックンフラワー」などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

レゴ(LEGO) ハリー・ポッター ホグワーツ城：メインタワー 76454

本製品は、「ハリー・ポッター」の舞台「ホグワーツ城」のメインタワーを再現できるレゴセット。12体のレゴ ハリー・ポッターキャラクターミニフィギュアと、フラッフィー、ヘドウィグ、フォークスのどうぶつフィギュアが付属する。ピース数は2,135。

仕掛け付きのドアやスイッチ操作で動く「悪魔の罠」など、ギミックも楽しめる。

レゴ(LEGO) シティ 北極探検急行 60470

本製品は、レゴ パワーアップファンクションのモーターで動く雪かき車、車窓からの眺めが楽しい客車、平貨車、雪上車で遊べるプレイセット。リモコントレイン、客車、平貨車、探検基地、山岳トンネル、鉱山、鉄道レール22ピース、ジョニー・サンダーと隊員5体のミニフィギュア、ホッキョクギツネ2体のどうぶつフィギュアがセットになっている。

リモコントレインが山岳トンネルを通過すると起動する落石機能、山から探検基地までミニフィギュアを降下させるジップラインなどのギミックも楽しめる。ピース数は1,517。

レゴ(LEGO) スーパーマリオ パックンフラワー 71426

本製品は、「スーパーマリオ」のゲームでおなじみの敵キャラ「パックンフラワー」をリアルに再現できるレゴセット。土管から生えるパックンフラワーの頭・口・茎・葉の向きを調節することができる。コイン2枚も付属。ピース数は540。