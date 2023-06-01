【Amazon 新生活セール Final】 先行セール：3月31日0時～ 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分

「ダンジョンズ＆ドラゴンズ：レッド・ドラゴンの伝説」（21348）

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品にレゴ アイデアシリーズのセットが追加された。

「レゴ アイデア」は、同サイトに投稿されたファンのオリジナル作品からサポート（投票）を集め、レゴの公式の製品として誕生したセット。セールでは「ダンジョンズ＆ドラゴンズ：レッド・ドラゴンの伝説」（21348）や「ゴッホ 『星月夜』」が期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

「ダンジョンズ＆ドラゴンズ：レッド・ドラゴンの伝説」（21348）

ピース数：3,745

TRPG「ダンジョンズ&ドラゴンズ」に登場する「フォーゴトン・レルム」を組み立てられるレゴセット。屋根を取り外して、上階のインテリアをチェックしたり、塔に絡みついたレッド・ドラゴン「シンダーハウル」に戦いを挑んだり、思い思いの冒険やディスプレイを楽しめる。

「ゴッホ 『星月夜』」（21333）

ゴッホの名作「星月夜」（1889年）を精巧に再現した大人向けレゴセット。渦巻く雲やなだらかな丘の光景が、レゴパーツで見事に再現されている。