【Amazon 新生活セール Final】 先行セール：3月31日0時～ 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品にCanonのデジタル一眼レフカメラが追加された。

セールでは、「EOS 60D EF-S18-135 IS レンズキット」や「EOS Kiss X5 EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II レンズキット」が期間中、割引価格で提供される。なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認の上購入いただきたい。

EOS 60D レンズキット EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS/STM付属（EOS60D18135ISLK）

「EOS 60D」はバリアングル液晶モニターを搭載し、表現セレクト機能やクリエイティブフィルターなど映像表現の世界を広げる新機能を採用したデジタル一眼レフカメラ。本キットでは、「EOS 60D ボディ」にレンズ「EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS/STM」が同梱される。

EOS Kiss X5 レンズキット EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II付属（KISSX5-1855IS2LK）

「EOS Kiss X5」は、全自動撮影機能「シーンインテリジェントオート」や、動画撮影をより簡単に楽しめる機能などを搭載したデジタル一眼レフカメラ。本キットでは「EOS Kiss X5 ボディ」にレンズ「EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II」が同梱される。