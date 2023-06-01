【Amazon 新生活セール Final】 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 先行セール：3月31日0時～

「AMOS JP2」の座卓兼用タイプ

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品にAMOSの全自動麻雀卓が追加された。

本セールでは、「AMOS JP2」の座卓兼用タイプと折りたたみタイプがお買い得になっている。「AMOS JP2」は、牌吸着機構部を4か所設けて牌をセットすることにより、牌の偏り軽減と牌セット時間のスピード化を実現。スクエア型のサイコロボックス、取りやすい点棒入れなど日本仕様にこだわった仕様となっている。牌サイズはどちらも28mmと30mmの2種類。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

AMOS JP2 座卓兼用タイプ

脚の支柱部分を取り外すことで立卓タイプから座卓タイプへ変更できる。

AMOS JP2 折りたたみタイプ

ワンタッチ操作で折りたたんで、隙間スペースに収納できる。