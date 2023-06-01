【Amazon 新生活セール Final】 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 先行セール：3月31日0時～

Atlas Air

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品にゲーミングヘッドセット各種が追加された。

本セールでは、Turtle Beachの開放型ワイヤレスヘッドセット「Atlas Air」や、ストリーマーやeスポーツで戦うプロゲーマーのために設計された有線ヘッドセット「Victrix Pro AF ANC」、PDPのヘッドセット「PDP Gaming LVL50」など多数の製品がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Atlas Air

通気性に優れたオープンバック構造により、より自然でリアルなHi-Fiサウンドを実現。周囲の環境音との一体感を保ちながら、ゲーム内の細かな音まで鮮明に再現する。長時間のプレイでも耳が蒸れにくく、快適さを維持。没入感と開放感を両立した設計となっている。

PC専用モードでは24-bit / 96kHzの高解像度オーディオに対応し、ハイレゾ相当の音質を実現。40mm高精度ドライバー(20Hz-40kHz)が広帯域で繊細かつ自然なサウンドを再生し、原音により忠実な表現を可能にする。

フローティングイヤーカップと、面ファスナーで簡単に調整できるフローティングヘッドバンドを採用。立体的にフィットする構造により、長時間の装着でも圧迫感を軽減する。また、マイク装着時で約301gの軽量設計により、快適性と安定性を両立している。

PDP Gaming LVL50

PS5の3Dオーディオに対応したPlayStationオフィシャルライセンス商品。ノイズキャンセリングマイクを使用して不要なノイズをブロックできるほか、オンイヤーコントロールとフリップミュートマイクを使用して、瞬時にオーディオを調整することもできる。長時間のゲームでも快適な軽量設計かつ着け心地の良いボディが特長。