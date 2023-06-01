【Amazon 新生活セール Final】 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 先行セール：3月31日0時～

【任天堂ライセンス商品】Nintendo Switch 2専用スマートポーチEVA ブラック×グレー

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品にNintendo Switch 2およびNintendo Switchの周辺機器が追加された。

本セールでは、Nintendo Switch 2専用スマートポーチやスリムハードケース、Nintendo Switch 2 Proコントローラー用ポーチ、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch（有機ELモデル）/Nintendo Switch Liteそれぞれの専用液晶保護フィルム、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用ゲームカードのいずれも収納できるカードケースなどがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【任天堂ライセンス商品】Nintendo Switch 2 専用スマートポーチEVA ブラック×グレー

ポーチの表面にハードな生地（EVA）を使用したNintendo Switch 2専用のポーチ。Joy-Con 2を取り付けたNintendo Switch 2本体を1台収納できる。

【任天堂ライセンス商品】Nintendo Switch 2 用カードケース カードポケット24 ドンキーコング

ブック式のカードケースで、片面6枚×4面、最大24枚のゲームカードが収納可能。

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