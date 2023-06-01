先ほどからパウエル議長の発言が伝わっており、市場では米国債利回りが下げ幅を拡大し、為替市場はややドル安の反応が見られている。



議長は「ＦＯＭＣは２％のインフレ目標を達成するだろう。インフレ目標を一定期間達成していないことを留意している」と述べていた。



＊パウエル議長

・ＦＲＢの両方の責務（最大雇用・インフレ抑制）にリスクがある。

・過去の債券購入がインフレ招いた兆候は見られない。

・ＦＯＭＣは２％のインフレ目標を達成するだろう。

・ＦＲＢの政策手段は供給ショックに対して実質的な効果を持たない。

・インフレ目標を一定期間達成していないことを留意。

・インフレ期待は引き続きしっかりと定着。



USD/JPY 159.54 EUR/USD 1.1468 GBP/USD 1.3203



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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