パウエル議長の発言にややドル安の反応も＝ＮＹ為替
先ほどからパウエル議長の発言が伝わっており、市場では米国債利回りが下げ幅を拡大し、為替市場はややドル安の反応が見られている。
議長は「ＦＯＭＣは２％のインフレ目標を達成するだろう。インフレ目標を一定期間達成していないことを留意している」と述べていた。
＊パウエル議長
・ＦＲＢの両方の責務（最大雇用・インフレ抑制）にリスクがある。
・過去の債券購入がインフレ招いた兆候は見られない。
・ＦＯＭＣは２％のインフレ目標を達成するだろう。
・ＦＲＢの政策手段は供給ショックに対して実質的な効果を持たない。
・インフレ目標を一定期間達成していないことを留意。
・インフレ期待は引き続きしっかりと定着。
USD/JPY 159.54 EUR/USD 1.1468 GBP/USD 1.3203
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
議長は「ＦＯＭＣは２％のインフレ目標を達成するだろう。インフレ目標を一定期間達成していないことを留意している」と述べていた。
＊パウエル議長
・ＦＲＢの両方の責務（最大雇用・インフレ抑制）にリスクがある。
・過去の債券購入がインフレ招いた兆候は見られない。
・ＦＯＭＣは２％のインフレ目標を達成するだろう。
・ＦＲＢの政策手段は供給ショックに対して実質的な効果を持たない。
・インフレ目標を一定期間達成していないことを留意。
・インフレ期待は引き続きしっかりと定着。
USD/JPY 159.54 EUR/USD 1.1468 GBP/USD 1.3203
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美