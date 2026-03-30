ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「部屋汚いし、だらしないなぁ…」双子の育児の妻に夫がひと言…夫は… 「部屋汚いし、だらしないなぁ…」双子の育児の妻に夫がひと言…夫は妻に育児を丸投げして楽曲作り!? 妻がついに限界を迎えた！ 「部屋汚いし、だらしないなぁ…」双子の育児の妻に夫がひと言…夫は妻に育児を丸投げして楽曲作り!? 妻がついに限界を迎えた！ 2026年3月30日 23時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 仕事、育児、そして趣味の音楽。どれも諦めない自分にどこか酔っている風…。とくに育児については十分頑張っているつもりなよう。ちなみに奥さんは、夜な夜なパソコンを開いているのも、早朝出勤するのも、仕事が忙しいからだと思っていたようで…!?>>【まんが】育児より趣味を優先する夫(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】育児より趣味を優先する夫 「ママが来ないなら学校いかない！」担任は“慣れている”と言ったのに…【私はモンペじゃありません Vol.40】 「マッサージしてあげるよ」優しい言葉の裏にあった夫の思惑とは…？【夫から脱却できますか？ Vol.12】