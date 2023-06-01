LE SSERAFIMが、本日3月31日より全国放映される『サンリオキャラクターズ キャラパキ チョコレート』の新CMに出演する。

（関連：【画像あり】LE SSERAFIM出演 『サンリオキャラクターズ キャラパキ チョコレート』新CMより）

サンリオキャラクターズとのコラボレーションパッケージチョコレートのデザインをリニューアルした『サンリオキャラクターズ キャラパキ チョコレート』がバンダイより4月6日より発売。本企画にあわせたプロモーションにて、LE SSERAFIMとサンリオキャラクターズの共演が実現した。

本CMでは、LE SSERAFIMのメンバーが同商品を手に取り、パッケージからどのキャラクターが出てくるのかを楽しむ様子を収録。ポチャッコ、シナモロールなどのチョコレートのデザインに、「何パキ？」「シナモロールパキ～」と次々に反応しテンポよく掛け合いを繰り広げる。今回新たにラインナップされたハローキティ、マイメロディ、クロミが集合した、特別感のある“スペシャルデザイン”が出たときの「スペシャルパキ！」「スゴパキ！」というリアクションも収められている。

最後は全員で「キャラパキ」「パキパキ～？」と声を揃え、オリジナルの“キャラパキポーズ”を披露。商品の楽しさとかわいらしい世界観を伝える内容となっている。また、LE SSERAFIM出演バージョンに加え、サンリオキャラクターズが登場するキャラクターバージョンのCMも公開される。

CM公開にあわせて、SNSでは『キャラパキチャレンジリレー』を開催。さらに、メンバーそれぞれの“キャラパキチャレンジ動画”が公開されるほか、全体メイキング、メンバー個人にフォーカスを当てたメイキング動画などを順次投稿予定だ。

また、本企画で撮影した画像や映像コンテンツがすべて集約されている特設サイトも公開。スマートフォンで使用できるオリジナルの壁紙などのプレゼント企画も行われる。

（文＝リアルサウンド編集部）