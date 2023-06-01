LE SSERAFIM×サンリオキャラが“キャラパキ”CMで共演！「何パキ？」「シナモロールパキ～」

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LE SSERAFIMとサンリオキャラクターズが夢の共演を果たす“サンリオキャラクターズ キャラパキ チョコレート”の新CMが、3月31日より公開された。

■“パキパキ”の掛け合いで広がる、かわいさ溢れる新CM

本CMでは、LE SSERAFIMのメンバーがリニューアルした“サンリオキャラクターズ キャラパキ チョコレート”を手に取り、パッケージからどのキャラクターが出てくるのかを楽しむ様子を収録。ポチャッコ、シナモロールなどのかわいいチョコレートのデザインに、「何パキ？」「シナモロールパキ～」と次々と反応しテンポよく掛け合いを繰り広げる。

今回あらたにラインナップされたハローキティ、マイメロディ、クロミがぎゅっと集合した、特別感のある“スペシャルデザイン”が出たときのリアクション「スペシャルパキ！」「スゴパキ！」にも注目だ。

最後は全員で「キャラパキ」「パキパキ～？」と声を揃え、オリジナルの“キャラパキポーズ”をして、商品の楽しさとかわいらしい世界観を印象的に伝える内容となっている。

また、LE SSERAFIM 出演バージョンに加え、サンリオキャラクターズが登場するキャラクターバージョンのCMも公開。商品そのものの魅力はもちろん、サンリオキャラクターズとLE SSERAFIMによる特別感のある共演に注目だ。

■特別コンテンツも多数順次公開

3月31日のCM公開にあわせて、SNSでは「キャラパキチャレンジリレー」を実施。さらに、メンバーそれぞれのキャラパキチャレンジ動画も公開される他、全体メイキング、メンバー個人にフォーカスを当てたメイキング動画など順次投稿予定。

また、本企画で撮影した画像や映像コンテンツがすべて集約されている特設サイトも公開。スマートフォンで使用できるオリジナルの壁紙などのプレゼント企画も実施される。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665380

■関連リンク

特設サイト

https://www.bandai.co.jp/candy/camp/sanriocharapaki2026/

LE SSERAFIM OFFICIAL SITE

https://www.le-sserafim.jp

■【画像】サンリオキャラクター キービジュアル