日経225先物：31日0時＝340円安、5万1710円
31日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比340円安の5万1710円と急落。日経平均株価の現物終値5万1885.85円に対しては175.85円安。出来高は8721枚となっている。
TOPIX先物期近は3541.5ポイントと前日比13.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.84ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51710 -340 8721
日経225mini 51715 -335 178037
TOPIX先物 3541.5 -13.5 13765
JPX日経400先物 32065 -165 249
グロース指数先物 678 -3 1050
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3541.5ポイントと前日比13.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.84ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51710 -340 8721
日経225mini 51715 -335 178037
TOPIX先物 3541.5 -13.5 13765
JPX日経400先物 32065 -165 249
グロース指数先物 678 -3 1050
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