　31日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比340円安の5万1710円と急落。日経平均株価の現物終値5万1885.85円に対しては175.85円安。出来高は8721枚となっている。

　TOPIX先物期近は3541.5ポイントと前日比13.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.84ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51710　　　　　-340　　　　8721
日経225mini 　　　　　　 51715　　　　　-335　　　178037
TOPIX先物 　　　　　　　3541.5　　　　 -13.5　　　 13765
JPX日経400先物　　　　　 32065　　　　　-165　　　　 249
グロース指数先物　　　　　 678　　　　　　-3　　　　1050
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース