【サンリオピューロランド 年間パスポート】 4月1日 新価格販売開始予定 改定後価格： 【大人（18歳～）】23,000円（デジタル版）/25,000円（カード版） 【小人（3～17歳･高校生）】12,000円（デジタル版）/14,000円（カード版）

サンリオピューロランド

サンリオは、「サンリオピューロランド」の年間パスポートの価格改定および、利用条件を4月1日から改定する。改定後の価格は大人のデジタル版が23,000円、カード版が25,000円。小人（3～17歳･高校生）のデジタル版が12,000円、カード版が14,000円。

利用条件について、3月31日までに購入した年間パスポートには入場除外日はないが、4月1日以降に購入した年間パスポートでは、入場除外日が設定され、入場除外日、休館日、特定の貸し切り営業日には入場できない。

なお、3月31日までに購入した年間パスポートについては、有効期限終了まで現在の条件のまま引き続き利用できる。有効期間は購入日から1年間となる。

入場除外日については、以下のページで確認できる。

□「年間パスポート 内容変更のお知らせ」のページ

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