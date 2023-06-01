【DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASY】 3月24日 配信開始 料金：基本プレイ無料（一部アイテム課金制）

スクウェア・エニックスが3月24日に配信を開始したAndroid/iOS用ボス討伐型チームバトル「DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASY（ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー）」。本記事ではキャラクターのアビリティや装備を充実させるために必要不可欠な無償モグPayの集め方についてを特集する。

本作は無課金プレーヤーに対する配布が非常に手厚い。特にリリース直後の現在は特大キャンペーンが重なっており、スタートダッシュを決める絶好のチャンスである。本稿では、見落としなく無償モグPayを回収するルートを解説する。

期限注意！ 事前登録記念ログインボーナスで「3000モグPay」を確保

最も手軽かつ大量に無償モグPayを獲得できるのが、事前登録記念のログインボーナスだ。期間は配信から1カ月の4月24日23時59分まで。

1日目、4日目、5日目にログインするだけで、それぞれ1000無償モグPay（合計3000無償モグPay＝ガチャ20回分）が手に入る。

さらに2日目と6日目には「キャラクターガチャチケット」も計20枚配布される。このチケットの重要性については後述するが、受け取りそびれないよう毎日のログインを欠かさないようにしたい。

キャラクターガチャチケット5枚で好きなキャラクターと交換できるので、初期キャラクター4キャラクターに加えて最低4キャラクターの計8キャラクターは確実に確保できる

ゲーム外の「DISSIDIA WEB ショップ」で1000無償モグPayを回収

これが最も見落としがちなポイント。実はアプリ内ではなく、ブラウザの公式課金サイト「DISSIDIA WEB ショップ」にアクセスすることで無償モグPayが獲得できる。

「課金サイトだから自分には関係ない」とスルーしてしまう無課金プレーヤーが多いが、これは大きな罠だ。現在オープン記念として、サイトを利用（無料のスクウェア・エニックス アカウントと連携）するだけで、合計1000無償モグPayが受け取れる仕様になっている。

アカウント連携は、ゲームの右上から開ける設定画面からスクエニアカウントを紐付けるだけの手軽な作業なので、必ず紐付けをしておこう。

DISSIDIA WEB ショップ

キャラを増やして稼げ！ チャレンジバトルとガチャチケットの美味しい関係

キャンペーン分を回収し終えた後は、ゲーム内の恒常コンテンツで地道に稼いでいくことになる。毎日のミッション達成のほか、大きな収入源となるのがソロ専用の「チャレンジバトル」の初回クリア報酬だ。

ここで一つ、無課金勢にとって極めて重要な注意点がある。チャレンジバトルは「自分が所持しているキャラクター」のステージにしか挑戦できない仕様なのだ。つまり、無償モグPayをより多く回収するには「手持ちのキャラクター数を増やす」ことが重要になる。

チャレンジバトルの報酬には様々なものがあるが、無償モグPayももらえる

そこで活きてくるのが、前述したログインボーナス等で配布される「キャラクターガチャチケット」だ。このチケットは出し惜しみせずどんどん使用し、使用キャラクターを解放していこう。

【キャラを当てる】→【そのキャラのチャレンジバトルに挑む】→【初回報酬で無償モグPayを獲得する】というループを回すことが、無課金でリソースを最大化する最大のコツである。

チャレンジバトルの報酬にはガチャチケットもある。無償モグPayではないが、集めて損はない

ランクを上げることも地道な回収

日々のバトルで「シーズンポイント」を貯めることで進行するシーズン報酬でも、無償モグPayやアイテムが獲得可能だ。勝敗に関わらずソロプレイでもポイントが貯まるようになったため、とりあえず遊ぶだけでも、パス報酬の無償モグPayを最後まで確実に取りきれるのは無課金勢にとって最大の朗報と言える。

無課金は下部の報酬のみ。シーズンパスを購入すればよりお得に無償モグPayを回収できるようにはなる

さらにシーズンランクが上がるごとに無償モグPayがもらえるので、シーズンランクバトルで地道にランクを上げていくのも良い。

無課金でも地道にランクを上げていけば報酬で無償モグPayがもらえる

デイリーとチュートリアルミッションも見逃すな！

日々のデイリーの消化と、チュートリアルミッションでも無償モグPayの回収が可能だ。

デイリーで地道にモグPayを集めていきたい

チュートリアルミッションIIでは「味方に9999ブレイブ渡す」ことで500もの無償モグPayがもらえる。

チュートリアルミッションには、ログインするだけでもらえる無償モグPayもある

これはURラムザの「はげます」を使用することでも達成が可能だが、一番簡単なのはガチャチケットでクルルを交換し、クルルで味方チームにブレイブを分配することで達成できる。（ジタンも比較的簡単にブレイブを渡せるが、ジタンは筆者の感想としては少々テクニカルなキャラクターに感じたので、クルルのほうが簡単だ）

クルルはベストプレイヤーは取りにくいものの、非常に優秀なサポーター。獲得しておいて損はない

また、Xの「ディシディア デュエルム FF コミュニティ」アカウントにて、モグPayの配布が行なわれることもあるので、ぜひこちらもチェックしてほしい。

今すぐWEBショップとガチャ画面へ急げ！

ログインボーナスとWEBショップの無料配布を合わせるだけで、無課金でもあっという間に数千の無償モグPay以上を獲得できる。

そして手に入れたキャラクターガチャチケットでキャラを増やし、チャレンジバトルでさらなる無償モグPayを稼ぐ。このサイクルに乗れれば、序盤の攻略でつまずくことはないはずだ。

まだWEBショップにアクセスしていないプレーヤーは今すぐブラウザを開いて連携を済ませ、手に入れたリソースでお気に入りのFFキャラを育て上げてほしい。

(C) SQUARE ENIX/NHN PlayArt

CHARACTER DESIGN: MIKI YAMASHITA / TETSUYA NOMURA