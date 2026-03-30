ザーレン・コーポレーション「SLUDGE BUSTERSスラッジバスターズ」

記事ポイント ザーレン・コーポレーションが燃料添加剤「SLUDGE BUSTERS」を2026年4月1日にAmazonで発売燃料タンクに入れるだけで使え、専門的な作業や設備投資が不要CeO2（酸化セリウム）配合でDPF詰まりや燃費悪化の抑制をサポート ザーレン・コーポレーションが燃料添加剤「SLUDGE BUSTERS」を2026年4月1日にAmazonで発売燃料タンクに入れるだけで使え、専門的な作業や設備投資が不要CeO2（酸化セリウム）配合でDPF詰まりや燃費悪化の抑制をサポート

エンジンオイルの開発・販売を行うザーレン・コーポレーションから、物流「2024年問題」に対応する燃料添加剤「SLUDGE BUSTERS（スラッジバスターズ）」が登場します。

ガソリン用とディーゼル用の2種類を展開し、2026年4月1日よりAmazonで販売を開始します。

CeO2（酸化セリウム）配合により、エンジンコンディションの維持と燃費改善をサポートする製品です。

ザーレン・コーポレーション「SLUDGE BUSTERS（スラッジバスターズ）」

商品名：SLUDGE BUSTERS スラッジバスターズ種類：ガソリン用／ディーゼル用価格：ガソリン用 3,135円（税込）／ディーゼル用 4,950円（税込）内容量：各300mlAmazon発売日：2026年4月1日（水）

ザーレン・コーポレーションは、1958年の創業以来エンジンオイルの開発を手がけています。

物流「2024年問題」によるドライバー不足や物流コスト上昇が深刻化するなか、現場で手軽に取り入れられるメンテナンスソリューションとして本製品を開発しています。

燃料タンクに添加するだけで使用でき、専門的な作業や設備投資を必要としません。

とくに大型車両では、吸気系・排気系・エンジン内部をケアすることで、大規模整備に伴うコストや長時間運行できないリスクの回避が期待できます。

ガソリン用の特徴

ガソリン用は、PEA（ポリエーテルアミン）・PIB（ポリイソブチレン）・CeO2（酸化セリウム）の3成分によるトリプル作用が特徴です。

PEAが吸気系や燃焼室に蓄積した汚れを強力に分解除去し、PIBがきれいになったインジェクターや吸気バルブを保護して汚れの定着を防ぎます。

CeO2は燃えずに排気系に届き、排気熱を利用してススの焼却を促す成分です。

自社検証では、トヨタ サクシード（4WD）2台で約10%の燃費改善が確認されています。

1台目は走行距離229,989kmの車両で添加前15.3km/Lから添加後16.9km/L（燃費UP率10.4%）、2台目は走行距離198,813kmの車両で添加前15.5km/Lから添加後17.2km/L（燃費UP率10.9%）という結果です。

ガソリン車やバイクなど、都市部の小口配送やデリバリービジネスを担う車両に適しています。

ディーゼル用の特徴

ディーゼル用は、排ガス処理とエンジン性能維持に欠かせない「インジェクター」「EGR」「DPF」の3つの主要部品に作用します。

インジェクターに付着した汚れを徹底洗浄して詰まりを解消するとともに、CeO2がEGR／DPF内で触媒として機能する点が特徴です。

低温でもススが燃えやすくなり、フィルターがクリーンに保たれることで、強制再生の回数削減や燃費改善につながります。

排気系トラブルの予防も見込め、DPFの詰まりや強制再生の頻度が気になる大型車両に適した製品です。

Amazon発売記念キャンペーン

Amazon発売を記念して、予約販売期間および2026年4月1日（水）から4月5日（日）までの期間限定キャンペーンを実施しています。

キャンペーン内容は5%割引（クーポン適用）に加え、Amazonポイント5倍です。

2026年3月23日より、数量限定で予約販売が始まっています。

予定数量に達し次第終了となる場合があります。

ガソリン用の添加目安は30〜50Lの燃料に1本で、1年または1万kmごとに1回の使用が推奨されています。

ディーゼル用は70〜100Lの軽油燃料に1本で、6ヵ月または5万kmごとに1回が目安です。

燃料タンクに添加するだけの手軽さで、車両のエンジンコンディション維持をサポートする製品です。

ガソリン用・ディーゼル用の2種類を展開し、小型車両から大型車両まで幅広く対応しています。

CeO2（酸化セリウム）配合による燃費改善やDPF詰まり抑制が期待できます。

ザーレン・コーポレーション「スラッジバスターズ」の紹介でした。

よくある質問

Q. SLUDGE BUSTERSのガソリン用とディーゼル用はどう違いますか？

A. ガソリン用はPEA・PIB・CeO2の3成分でエンジン内部を洗浄・保護し、燃費改善をサポートします。

ディーゼル用はインジェクター・EGR・DPFの3つの主要部品に作用し、ススの燃焼促進や強制再生回数の削減が期待できます。

Q. Amazon発売記念キャンペーンの内容と期間を教えてください。

A. 予約販売期間および2026年4月1日（水）から4月5日（日）までの期間限定で、5%割引（クーポン適用）とAmazonポイント5倍のキャンペーンを実施しています。

Q. SLUDGE BUSTERSの添加頻度はどのくらいですか？

A. ガソリン用は30〜50Lの燃料に1本で、1年または1万kmごとに1回が目安です。

ディーゼル用は70〜100Lの軽油燃料に1本で、6ヵ月または5万kmごとに1回が推奨されています。

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