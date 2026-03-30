4月1日から離婚に関する制度が大きく変わり、「共同親権」が導入されます。日本テレビ社会部司法担当・貞包大地記者とともにお伝えします。

■離婚届に新しい項目「父母双方が親権を行う子」

──こちらは4月1日から新しくなる「離婚届」です。これまでなかった「父母双方が親権を行う子」という項目ができました。ここが大きく変わる部分ですね

はい。これまで未成年の子がいる場合、離婚した後は父親か母親のどちらか一方しか親権を持てない「単独親権」のみでしたが、これからは双方が合意した場合や家庭裁判所が判断した場合、両方が親権を持つ「共同親権」を選べるようになります。

■「共同」で決めることと「単独」で決定できること

──離婚しても子育ては両親で…ということですね。具体的に何ができるようになるのでしょうか。

共同親権の場合、両親が相談し「共同」で決めることと、「単独」で決めることで線引きされます。

法務省作成のパンフレットによると、「共同」で決めることは…

・転居

・進学先の決定

・財産の管理

・心身に重大な影響を与える医療行為

など、子どもにとって重要な事項です。

一方、「単独」で決定できるのは…

・食事

・習い事

・短期間の観光目的での旅行

・心身に重大な影響を与えない医療行為

など、日常の行為です。

■「緊急の入院や手術」などは単独でも決定可能

ただし、急を迫られる事情があるもの、例えば…

・緊急の入院や手術

・DVや虐待から避難する必要がある場合

は単独で決定できます。

■「共同親権」導入 期待されるメリットは？

共同親権の導入によるメリットや課題をみていきます。メリットとしては

・離婚の際の親権争いを避けることができる。

・子どもが両親から継続してサポートを受けやすくなる。

・親が子どもと疎遠になり当事者意識がなく、養育費を払わないという問題が改善される

といったことが期待されています。

一方で、懸念されているのが…

・重要な事項を決めるときに対立が起きて重要な決定が遅れてしまう。

・双方の意見に子どもが振り回され心身に負担がかかる。

・DVや虐待があったケースでも共同親権が認められてしまうのではないか

という声もあります。

■既に離婚成立でも「共同親権」選択可能…不安の声も

また、今回の法改正ですでに離婚が成立している場合でも家庭裁判所に申し立てがあり許可が出た場合は共同親権を選択することが可能になるため、懸念の声があります。実際の声を聞いてみました。

DV被害に遭い7年前に離婚した女性です。元夫が共同親権を求めてくるのではないかと不安を語っています。

DV被害で離婚

「（元夫が）私の胸ぐらをつかんだり突き飛ばしたり。娘がおびえていてわたしの後ろに隠れて『怖い』っていうのをすごく言っていて。なんとか安全に暮らさせてあげたい。（共同親権を求められたら）元夫と再び関わらないといけなくなるかもしれないということ自体がストレスというか恐怖でしかない」

■DVや虐待のおそれ…慎重な判断のもと“マイナス事情があれば「単独親権」選択”

家族法に詳しい早稲田大学の棚村政行名誉教授によりますと、DVや虐待のおそれがある場合、被害者の主観的なメモや、子どもへのヒアリングなどから慎重に判断され、マイナスな事情があれば、家庭裁判所は躊躇なく「単独親権」を選ぶことが法律で定められているということです。

そして重要なのは「チルドレンファースト」を守る運用と支援です。共同親権は、子どもの幸せのための制度です。そのために、当事者に支援が行き渡り、現場で適切な運用がされるかが、制度成功の大きな鍵になると思います。