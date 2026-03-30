VTuberの夢入レゆさんが亡くなったことを、所属する事務所「MAHA5JAPAN」（マハパンチャ・ジャパン）が30日、発表した。

同事務所は公式Xで、「【重要なお知らせ】夢入レゆに関するお知らせ」とし、「この度、弊社所属ライバー『夢入レゆ』が永眠いたしましたことをご報告申し上げます。突然のご報告となりましたこと、心よりお詫び申し上げます」と公表。「これまで温かいご支援を賜りました皆様に、深く御礼申し上げます。なお、当該ライバーの各種アカウントにつきましては、ご家族様と協議の上、2026年4月中を目処に削除させていただく予定です。また、該当ライバーに関するBOOTHでのご購入商品につきましては、キャンセル対応を実施いたします。対象のお客様にはBOOTH上よりご案内をお送りいたしますので、内容をご確認くださいますようお願い申し上げます」などと説明した。

さらに「本件に関しましては、他所属タレントへの直接のお問い合わせやご連絡はお控えいただきますよう、何卒ご理解とご配慮をお願い申し上げます」としたが、亡くなった日や死因などの詳細は明かしていない。

また、「ご家族より」と題し、「夢入レゆを応援してくださったファンの皆様、これまで彼女を支え、愛してくださり本当にありがとうございました。皆様からの温かい応援の言葉や日々の配信での交流は、間違いなく彼女が生きるための大きな支えとなっておりました。彼女もまた、ファンの皆様と過ごす時間を心から愛し、大切にしておりました。彼女にたくさんの愛情を注いでくださったすべての皆様に、家族一同、心より深く感謝申し上げます」との言葉も記した。

夢入さんのXは2月15日を最後に、更新はなかった。最後の投稿は「ほぼ寝て生きてる 不甲斐なくてごめん」とポストされていた。同投稿のコメント欄には亡くなったことを知ったファンやフォロワーから、さまざまなメッセージが寄せられている。