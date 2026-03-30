３０日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、西武からポスティングシステムでアストロズ入りした今井達也投手（２７）が、本拠のエンゼルス戦に先発してメジャーデビュー。４―０の３回に３安打２四球で一挙４失点し、２回２／３で降板したことを報じた。

チームは６―６で同点の８回に一挙３得点で勝ち越し、２連勝を飾り、今井に勝ち負けはつかなかったという内容に現地で観戦の野球評論家の松坂大輔氏は「今日はちょっとインコースがうまく使えてなかった」と、まずコメント。

「インサイドをもうちょっと意識させることができれば、さらに（バットの）先っぽで打たせられたり、届かなかったりすると思うんですけど、やっぱりこっち（インコース）が効いてないと、バッターも踏み込める」と続けると「ボールの質は十分通用するものを持っていると思うので、そんなに多くなくてもインコースのもうちょっといいところに投げられていれば、もう少し甘くなってもしっかり効いていたんじゃないかなと思います」と分析していた。