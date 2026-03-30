4月6日放送「CDTV」出演アーティスト＆楽曲発表 HANA・トラジャ・Aぇ! groupほか
【モデルプレス＝2026/03/30】TBSでは、4月6日よる7時から「CDTVライブ！ライブ！」を放送。このたび、出演アーティストと楽曲が発表された。
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2週連続登場のMr.Childrenは、テレビ初披露の「ウスバカゲロウ」と名曲「Tomorrow never knows」をそれぞれフルサイズで歌唱。HANAは現在開催中のツアーでサプライズ発表された話題の最新曲「Bad Girl」をフルサイズでテレビ初パフォーマンスする。Travis Japanはクールなダンスナンバーである最新曲「陰ニモ日向ニモ」、Aぇ! groupはおかわりライブで爽やかなエールソング「Again」、NiziUはいつもとは異なるスタイリッシュでアグレッシブな雰囲気の最新曲「Too Bad」、STARGLOWは2ndシングル「USOTSUKI」をそれぞれフルサイズパフォーマンスする。
増田貴久は自身のカバーアルバムからJUJUの名曲「やさしさで溢れるように」、優里はドラマ主題歌の新曲「世界が終わりました」、sumikaは人気アニメ映画の主題歌「Honto」、羊文学は話題の配信作の主題歌として書き下ろした「Dogs」をそれぞれフルサイズで届ける。（modelpress編集部）
Aぇ! group「Again」
STARGLOW「USOTSUKI」
sumika「Honto」
Travis Japan「陰ニモ日向ニモ」
NiziU「Too Bad」
HANA「Bad Girl」
羊文学「Dogs」
増田貴久「やさしさで溢れるように」
Mr.Children「ウスバカゲロウ」「Tomorrow never knows」
優里「世界が終わりました」
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◆4月6日放送「CDTV」出演アーティスト発表
2週連続登場のMr.Childrenは、テレビ初披露の「ウスバカゲロウ」と名曲「Tomorrow never knows」をそれぞれフルサイズで歌唱。HANAは現在開催中のツアーでサプライズ発表された話題の最新曲「Bad Girl」をフルサイズでテレビ初パフォーマンスする。Travis Japanはクールなダンスナンバーである最新曲「陰ニモ日向ニモ」、Aぇ! groupはおかわりライブで爽やかなエールソング「Again」、NiziUはいつもとは異なるスタイリッシュでアグレッシブな雰囲気の最新曲「Too Bad」、STARGLOWは2ndシングル「USOTSUKI」をそれぞれフルサイズパフォーマンスする。
◆出演アーティスト・楽曲 （※アーティスト名50音順）
Aぇ! group「Again」
STARGLOW「USOTSUKI」
sumika「Honto」
Travis Japan「陰ニモ日向ニモ」
NiziU「Too Bad」
HANA「Bad Girl」
羊文学「Dogs」
増田貴久「やさしさで溢れるように」
Mr.Children「ウスバカゲロウ」「Tomorrow never knows」
優里「世界が終わりました」
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