３０日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、今季からメジャーに移籍したブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）と、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２９日（日本時間３０日）、そろってホームランを放ったことを報じた。

開幕から２試合連発でこの日は「２番・一塁」で出場した村上は敵地・ブルワーズ戦にスタメン出場すると、２点をリードした２回２死の２打席目に、先発右腕・スプロートの内角低め９３・２マイル（約１５０・０キロ）を右翼席最前列に運んだ。これで開幕から３試合連続弾。デビューから３試合連続で本塁打を放つのは日本人打者、ホワイトソックス史上初だっただけでなく、メジャーの歴史の中でもストーリー（１６年、ロッキーズ）、ルイス（１９年、マリナーズ）、デローター（２６年、ガーディアンズ）に続く、４人目の快挙となった。

現地で観戦の野球評論家の松坂大輔氏は「バッテリーに恐怖心や警戒心を与えることになるので結果としては最高なんじゃないですかね」と発言。「今日打ったホームランも芯ではないと思うので、それでもスタンドインできるパワーを見せつけてくれていると思うので、やっぱりうれしいですよね」と話していた。