新食感に驚き！高野豆腐でかさまし&ふっくら「高野豆腐と豚こまのから揚げ」

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クックパッドでは、毎週水曜日にInstagram Liveを配信しています。今回は、『クックパッド 無駄なく食べきれる分量だけ！ シニア夫婦のおいしいごはん』から「豚こまと高野豆腐のから揚げ」のレシピをご紹介します。

高野豆腐は煮物だけじゃない！

2月5日発売のTJMOOK『クックパッド 無駄なく食べきれる分量だけ！ シニア夫婦のおいしいごはん』に掲載している、高野豆腐で作る絶品おかず、黒ごまの香ばしさと食感が抜群の「豚こまと高野豆腐のから揚げ」を作ってみました。


冷めてもおいしい「ふっくら。豚こまと高野豆腐のから揚げ」

■材料（2〜3人分）

豚こま切れ肉　200g

Aニンニク、ショウガ（すりおろし）　各小さじ1/2

A酒、しょうゆ　各大さじ1.5

高野豆腐　1枚

B卵　1個

B小麦粉、片栗粉　各大さじ2

B黒ゴマ　大さじ1


作り方

1.豚こま切れ肉を1cm幅に切り、水で戻してしっかり絞った高野豆腐を薄い短冊切りにします。高野豆腐は薄ければ薄いほど、お肉と馴染んでおいしくなります。


2.ボウルに豚肉と、Aを入れて、手でしっかり揉み込みます。


3.下味をつけたお肉に、切った高野豆腐・Bを加えてよく混ぜます。


4.スプーン1杯分くらいをまとめてから170℃の油に入れます。

【ポイント】揚げ油の温度が下がらないよう、1度に3個くらいずつ揚げるのがポイント！


5.表面がこんがりキツネ色になるまで揚げれば、外はカリッ、中はふっくらとしたから揚げの完成です！


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TJMOOK『クックパッド 無駄なく食べきれる分量だけ！ シニア夫婦のおいしいごはん』（宝島社）




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