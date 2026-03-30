新食感に驚き！高野豆腐でかさまし&ふっくら「高野豆腐と豚こまのから揚げ」

クックパッドでは、毎週水曜日にInstagram Liveを配信しています。今回は、『クックパッド 無駄なく食べきれる分量だけ！ シニア夫婦のおいしいごはん』から「豚こまと高野豆腐のから揚げ」のレシピをご紹介します。

高野豆腐は煮物だけじゃない！

2月5日発売のTJMOOK『クックパッド 無駄なく食べきれる分量だけ！ シニア夫婦のおいしいごはん』に掲載している、高野豆腐で作る絶品おかず、黒ごまの香ばしさと食感が抜群の「豚こまと高野豆腐のから揚げ」を作ってみました。

冷めてもおいしい「ふっくら。豚こまと高野豆腐のから揚げ」

■材料（2〜3人分）



豚こま切れ肉 200g



Aニンニク、ショウガ（すりおろし） 各小さじ1/2



A酒、しょうゆ 各大さじ1.5



高野豆腐 1枚



B卵 1個



B小麦粉、片栗粉 各大さじ2



B黒ゴマ 大さじ1



作り方

1.豚こま切れ肉を1cm幅に切り、水で戻してしっかり絞った高野豆腐を薄い短冊切りにします。高野豆腐は薄ければ薄いほど、お肉と馴染んでおいしくなります。

2.ボウルに豚肉と、Aを入れて、手でしっかり揉み込みます。

3.下味をつけたお肉に、切った高野豆腐・Bを加えてよく混ぜます。

4.スプーン1杯分くらいをまとめてから170℃の油に入れます。



【ポイント】揚げ油の温度が下がらないよう、1度に3個くらいずつ揚げるのがポイント！

5.表面がこんがりキツネ色になるまで揚げれば、外はカリッ、中はふっくらとしたから揚げの完成です！

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