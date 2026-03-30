元AKB48でタレントの板野友美（34）が、29日配信のABEMA「秘密のママ園2」（後9・00）に出演し、ママ友同士のマウント合戦に私見を語った。

板野は21年にヤクルト高橋奎二投手と結婚。1児をもうけた。

番組では、子を持つ母同士のマウント合戦についてトークした。我が子を自慢したがる母親もいるようで、「子供が勉強ばかりして、全然休んでくれない」などと、“逆マウント”を取られるケースもあると紹介された。

すると板野は、「普通にハッピーな人だったら、“え？凄くない？”でよくない？」と、共演者らに問いかけた。「“凄い！そんな勉強してるんだ。うちの子も勉強させよう”で終わりじゃない？」。さらに「それに対して、マウントを取られてるって感じることが結構、不思議な考え方。“え？凄い！うちの子も頑張らせよう”で終わり」と、自身の解決方法を挙げた。

板野の意見を聞いたタレント峯岸みなみは「こういう精神でいたら、マウント取りがいがないから、寄ってこないかも。いいかも、魔除けかも、こういう考え方」と感心した。

あらためて板野は「普通に凄いなって思っちゃう」と、勉強好きな子を称賛。峯岸は「変わらないね、昔から。ホントに響かないもんね。そういうの」と話しつつ、「私は全然嫌だ」と、我慢できないタイプであることを打ち明けた。