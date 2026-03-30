外国為替市場の円安・ドル高が進み、市場では、政府・日本銀行による円買い・ドル売りの為替介入に対する警戒が強まっている。

財務省の三村淳財務官は３０日午前、報道陣に対して「そろそろ断固たる措置も必要になる」と指摘した上で、原油先物市場の動きにも言及した。

三村氏は「原油先物市場に加え、為替市場においても投機的な動きが高まっている。我々の照準は全方位に向けている」と述べた。通貨政策を担う財務官が原油先物市場に言及するのは異例だ。

関係者によると、財務省は原油先物市場への介入を視野に大手金融機関などに聞き取り調査を行っており、「全方位」には原油先物市場も含まれているとみられている。介入先の候補は、原油の代表的な指標のテキサス産軽質油（ＷＴＩ）や、欧州市場の指標となる北海ブレントが浮上する。

現在の円安要因の一つには、原油価格高騰で日本が輸入代金として海外に支払う外貨が増え、その調達のために売られる円も増えるという見方が強まっていることがある。原油先物市場への多額の売り注文を出して価格を下げれば、円売りが減り、円安圧力の抑制につながる。

外国為替資金特別会計（外為特会）を使って原油先物市場に介入することは法律上可能だ。特別会計法７６条は為替市場の安定に必要な場合には、外為特会を使って先物取引を行うことができると定める。

ただ、原油先物市場への介入には課題も多い。大手金融機関の首脳は「原油は国際的に取引されているため、日本単独での介入による価格の引き下げ効果は限定的だ」と指摘する。

また、直接的な原油の調達が目的ではないため、売り注文の後、買い注文を入れて取引を相殺させる必要がある。仮に介入後に原油価格が急上昇すれば、売り注文と買い注文の差額は損失となり、政府は将来の為替介入の原資を失うことになる。