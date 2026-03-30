春の足元迷子に【ワークマン】！ 1足あると便利な「優秀スニーカー」

春コーデのシューズが決まらないときに頼りになるのは、大人の着こなしにも合わせやすいスニーカー。そこで今回編集部が注目したのは【ワークマン】の「優秀スニーカー」です。手に取りやすい価格ながら嬉しい機能性も備わっていて、履き心地もよさそうです。

シンプルで合わせやすくヘビロテ必至！？

【ワークマン】「レトロスニーカー」\2,500（税込）

サイドに入ったラインが、レトロな印象ながらも主張しすぎないスニーカー。アクティブコーデからきれいめカジュアルまで幅広い着こなしにマッチして、ヘビロテできそうです。軽量なので歩きやすく、日常使いやたくさん歩く日にぴったり。

デイリーから旅行まで頼りになる上品スニーカー

【ワークマン】「レディースアーチメンテシューズグレイス」\2,900（税込）

レザー調の落ち着いた質感が特徴で、スニーカーながら上品な印象の一足。カジュアルすぎず、きれいめコーデにも取り入れやすいデザインです。つま先の滑り防止・土踏まずのアーチをサポートする外反対策インソールを使用しているほか、抗菌防臭機能付きなのも優秀ポイント。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M