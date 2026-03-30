4・6『CDTVライブ！ライブ！』出演アーティスト発表 Mr.Children、HANA、Travis Japan、Aぇ! groupら【出演者・歌唱曲一覧】
4月6日放送のTBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（後7：00〜後8：55）の出演アーティストと歌唱曲が30日、発表された。
【写真】バラエティーでめちゃくちゃ楽しそうなHANAメンバー
2週連続登場となるMr.Childrenは、テレビ初披露の「ウスバカゲロウ」と名曲「Tomorrow never knows」をそれぞれフルサイズで歌唱する。HANAは現在開催中のツアーでサプライズ発表された話題の最新曲「Bad Girl」をフルサイズでテレビ初パフォーマンスする。
Travis Japanはクールなダンスナンバーである最新曲「陰ニモ日向ニモ」、Aぇ! groupはおかわりライブで爽やかなエールソング「Again」、NiziUはいつもとは異なるスタイリッシュでアグレッシブな雰囲気の最新曲「Too Bad」、STARGLOWは2ndシングル「USOTSUKI」をそれぞれフルサイズパフォーマンスする。
増田貴久は自身のカバーアルバムからJUJUの名曲「やさしさで溢れるように」、優里はドラマ主題歌の新曲「世界が終わりました」、sumikaは人気アニメ映画の主題歌「Honto」、羊文学は話題の配信作の主題歌として書き下ろした「Dogs」をそれぞれフルサイズで披露する。
【4月6日放送『CDTVライブ！ライブ！』出演アーティスト&歌唱曲】
（※アーティスト名50音順）
Aぇ! group「Again」
STARGLOW「USOTSUKI」
sumika「Honto」
Travis Japan「陰ニモ日向ニモ」
NiziU「Too Bad」
HANA「Bad Girl」
羊文学「Dogs」
増田貴久「やさしさで溢れるように」
Mr.Children「ウスバカゲロウ」「Tomorrow never knows」
優里「世界が終わりました」
【写真】バラエティーでめちゃくちゃ楽しそうなHANAメンバー
2週連続登場となるMr.Childrenは、テレビ初披露の「ウスバカゲロウ」と名曲「Tomorrow never knows」をそれぞれフルサイズで歌唱する。HANAは現在開催中のツアーでサプライズ発表された話題の最新曲「Bad Girl」をフルサイズでテレビ初パフォーマンスする。
増田貴久は自身のカバーアルバムからJUJUの名曲「やさしさで溢れるように」、優里はドラマ主題歌の新曲「世界が終わりました」、sumikaは人気アニメ映画の主題歌「Honto」、羊文学は話題の配信作の主題歌として書き下ろした「Dogs」をそれぞれフルサイズで披露する。
【4月6日放送『CDTVライブ！ライブ！』出演アーティスト&歌唱曲】
（※アーティスト名50音順）
Aぇ! group「Again」
STARGLOW「USOTSUKI」
sumika「Honto」
Travis Japan「陰ニモ日向ニモ」
NiziU「Too Bad」
HANA「Bad Girl」
羊文学「Dogs」
増田貴久「やさしさで溢れるように」
Mr.Children「ウスバカゲロウ」「Tomorrow never knows」
優里「世界が終わりました」