霊視芸人がベッキーをとりまく生霊を霊視。ベッキーを雑に扱う大人が3人、そのうち1人が番組スタッフの中にいると断言すると、ベッキーは「最近扱い雑だもん！」とスタッフにブチギレした。

【映像】ベッキーに取り憑く“まさかの生き霊”の仰天イラスト

3月25日（水）、ABEMAにて『CHANCE＆CHANGE』#52が放送。全国から超人気キャストが集結した。MCは狩野英孝、ABEMA・瀧山あかねアナウンサー。

今回は“幽霊と生霊がみえる霊視芸人”シークエンスはやともが生霊を鑑定。ベッキーの生霊イラストが発表された。

ベッキーを取り巻いているのはベッキーファンの生き霊。はやともは「ベッキーさんにはぼんやりしたファンの生霊が付いています。熱心にベッキーさんを応援している人はいないんですけど」とバッサリ。スタジオが笑いに包まれると、ベッキーは「いるでしょう！？2〜3人はいるわ」と真顔で反発した。ちなみに、ファンの生霊自体は好意的な類だそう。

ベッキーを表す中心円には「仕事脳」と書かれ、はやともは「仕事脳」のベッキーを「雑に扱う大人」が取り巻いている構図と説明。ベッキーは「最悪じゃん！」と悲鳴をあげ、はやともは「このまま行くと一生懸命、雑に扱われる可能性がある」と解説。雑な大人は3人いて、「（この場に）1人います」と番組スタッフに疑いをかけた。ベッキーは「ほら、最近扱い雑だもん！（笑）」とスタッフを見渡して怒り心頭のリアクションを見せていた。