【ニューデリー＝青木佐知子、エルサレム＝福島利之】米国とイスラエルによる対イラン軍事作戦を巡り、パキスタンのムハンマド・ダール副首相兼外相は２９日、米国とイランの協議が「数日以内」に開催されることに期待を示す声明を出した。

ただ、協議が実現するかは不透明だ。

声明は、パキスタンの首都イスラマバードで同日、エジプト、トルコ、サウジアラビアの４か国外相が協議した後に発表された。４か国で結束して和平交渉に向けた環境整備に取り組むことを確認したという。ダール氏は「米国とイランの双方が、協議を促進するパキスタンに信頼を表明してくれている」と説明した。

一方、イランの外務省報道官は３０日、「米国と直接交渉を行ったことはない」と強調。「（４か国外相会合に）我々は参加していない」と述べた。

米国とイランの協議が見通せないなか、攻撃の応酬が続いている。イスラエル軍は３０日、２日間でイランの首都テヘランにある４０か所の兵器生産の拠点を攻撃したと発表した。ミサイル組み立て施設や、弾道ミサイルのエンジン開発施設を空爆したという。

イランの軍事情報に詳しいタスニム通信によると、北西部タブリーズで３０日、石油化学関連施設が攻撃を受けた。テヘランや隣接するアルボルズ州の一部では２９日夜、電力施設が空爆され、一時的に停電した。テヘランでの停電は２夜連続で、エネルギーや電力関係の被害が増加している。

一方、イスラエルの主要紙ハアレツによると、イスラエル南部ベエルシェバ南郊の工業地帯にある化学工場にイランが発射した弾道ミサイルの破片が落下し、炎上した。北部ハイファには３０日、イランなどから飛来したミサイルが着弾し、石油精製施設が炎上した。