¡Ø¥¼¥í¥Õ¥§¥¹¡Ù¤ËÀ¤³¦¤Î¼¡À¤Âå¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È½¸·ë¡¡Å·Ìî³®ÅÍ»á¡Ö¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ï¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡£±£°Âå¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¼ã¼ê¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥Õ¥§¥¹¡Ö£Ú£Å£Ò£Ï¡¡£Æ£Å£Ó¡¡£²£°£²£¶¡Ê¥¼¥í¥Õ¥§¥¹¡Ë¡×¤¬£²£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦£Ô£Á£Ë£Á£Î£Á£×£Á¡¡£Ç£Á£Ô£Å£×£Á£Ù¡¡£Ã£ï£î£ö£å£î£ô£é£ï£î¡¡£Ã£å£î£ô£å£ò¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¥Õ¥§¥¹¤Ë¤Ïà£Î£Å£Ø£Ô¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼á¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ëÊÆ¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦£Ä£ï£í¡¡£É£î£î£á£ò£å£ì£ì£á¤ä¡¢¥É¥Ð¥¤¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë½÷À£Ä£Ê¡¦£Ä£Ê¡¡£Í£É£Ã£È£Å£Ì£Ì£Å¡¢ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É£È£ï£ô¡¡£±£°£°Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦£Â£á£â£ù£Ã£è£é£å£æ£Ä£ï£é£ô¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ëÀ¤³¦Ãæ¤Î¼¡À¤Âå¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬£±£³ÁÈ»²²Ã¡£¼ã¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ëÎÏ¶¯¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢À¤³¦Âç²ñ¤Ç¤ÎÍ¥¾¡·Ð¸³¤â¤¢¤ë¥É¥í¡¼¥ó¥ì¡¼¥µ¡¼¤Î»³ËÜÍªµ®¤¬¡¢¥É¥í¡¼¥ó»£±Æ¤ò¼Â»Ü¡£¥é¥¤¥Ö¤ò¶õÃæ¤«¤é¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë¤È¤é¤¨¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÎ×¾ì´¶¤ò¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿£Ä£ï£í¡¡£É£î£î£á£ò£å£ì£ì£á¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¶½Ê³¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¡££Â£á£â£ù£Ã£è£é£å£æ£Ä£ï£é£ô¤â¡Ö´ÑµÒ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï´üÂÔ¤ò¾å²ó¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¸À¸ì¤ÎÊÉ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¶¯¤¤°¦¤ò´¶¤¸¤¿¡£ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¼çºÅ¤Î³ô¼°²ñ¼Ò£É£Ä£Å£Á£ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¡¢Å·Ìî³®ÅÍ»á¤â¤Þ¤¿£±£°Âå¤ÎÀ¨ÏÓ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤À¡£À¤³¦Ãæ¤Î£±£°Âå¤¬ºî¤ê½Ð¤¹¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÍ»¹ç¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢Æ±¥Õ¥§¥¹¤ò´ë²è¤·¤¿¡£¡Ö£±£°Âå¤Ç¤â³èÌö¤Ç¤¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤â¤Ê¤¤¡¢¹Ô¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¾¯¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ï¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¡¢Ê³Æ®¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à¤ÇÀ¤³¦¤Î¼ã¼ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥ê¥µ¡¼¥Á¤«¤é»Ï¤á¡¢°ì¿Í°ì¿ÍÃúÇ«¤Ë»×¤¤¤òÅÁ¤¨Ä¾ÀÜ¥ª¥Õ¥¡¡¼¡£Ì´¤Î¥Õ¥§¥¹¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£¡Ö£±£°Âå¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿»þ¤Ëµ¯¤³¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¿¤ÁÆ±À¤Âå¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ß¤ó¤Ê¥ï¥ó¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤ëÆü¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤À¡£
¡¡º£¸å¤â¡ÖÀ¤³¦¤Î£±£°Âå¤ò¤Ä¤Ê¤²¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÈÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸«¿ø¤¨¤¿¡£