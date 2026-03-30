元AKB48でタレントの板野友美（34）が、29日配信のABEMA「秘密のママ園2」（後9・00）に出演し、プロ野球選手の妻の知られざる関係性について明かした。

板野は21年にヤクルト高橋奎二投手と結婚。1児をもうけた。

番組では、子を持つ母同士のマウント合戦や、ママ友のLINEグループについてトークした。板野は「これはマウントとかじゃないんですけど」と前置きし、球団所属選手の妻同士のグループLINEがあることを明かした。

「球団のママ友のグループLINEがあって。球団に入ってくる時と、“うちの夫は次の球団に行きます”とか、“辞めます”とかも、奥様とかが律義に報告して下さって。それに対してこちらも“今までありがとうございました”みたいな」

シーズンオフになると、ストーブリーグで選手の出入りが激しくなり、そうしたあいさつも増えるという。「それが、辞める方と入ってくる方が多いと、もうワケが分からない。朝起きたら25件とか。しかもみんな早いから、やばい！やばい！私も！って」と、返事を急ぐこともあると明かした。

板野の話に、タレント峯岸みなみは「（あいさつを）CHAT GPTに作らせたらいいんじゃない？」と提案していた。