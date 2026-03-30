【埼玉県の人気日帰り温泉】「日々喜の湯」は岩盤浴が自慢の施設。美肌の湯でリラックス
ハイレベルなサウナや温泉が楽しめるスーパー銭湯やスパなどの施設を、休日や仕事終わりの楽しみにしている人も少なくないはず。日々の疲れを癒すリラックスタイムは、何物にも代えがたい時間ですよね。しかし、近年では高い人気をほこる施設も多く、どこに行けばよいか迷ってしまう……そんな思いを抱えている人もいるのではないでしょうか。
そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した、人気かつ評価の高いサウナやスーパー銭湯の施設を紹介します。今回紹介するのは、埼玉県で人気の施設「日々喜の湯」です。
※2026年3月時点で、Googleクチコミが500件以上、平均評価が4.0超えの銭湯を紹介しています
「岩盤浴の種類が非常に充実しており、休憩スペースも広々としているため、リラックスして長時間過ごせる」
「100度を超えるドライサウナの温度設定がサウナ愛好家から高く評価されており、しっかりと発汗を楽しめます」
「泉質が柔らかい「美肌の湯」や、源泉掛け流しの露天風呂の心地よさ、館内全体の清潔に満足」
▼アクセス
所在地：埼玉県上尾市中分2丁目180-1
アクセス：上尾駅西口より市内循環バス「平方丸山公園線」に乗り、「中分2丁目」で下車
▼料金
平日：930円
土・日・祝：1030円
▼宿泊可否
宿泊：不可
(文:All About ニュース編集部)
そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した、人気かつ評価の高いサウナやスーパー銭湯の施設を紹介します。今回紹介するのは、埼玉県で人気の施設「日々喜の湯」です。
「日々喜の湯」は地下1000mからくみ上げた美肌の湯が自慢埼玉県上尾市にある「日々喜の湯」は、地下1000mからくみ上げた弱アルカリ性の「美肌の湯」が自慢の天然温泉施設です。露天風呂では源泉掛け流しの湯を楽しめるほか、100度を超えるドライサウナや充実した岩盤浴エリアも完備。お食事処や癒やし処も併設されており、一日中ゆったりと過ごせます。
「日々喜の湯」の口コミは？「日々喜の湯」には以下のような口コミが寄せられています。
「岩盤浴の種類が非常に充実しており、休憩スペースも広々としているため、リラックスして長時間過ごせる」
「100度を超えるドライサウナの温度設定がサウナ愛好家から高く評価されており、しっかりと発汗を楽しめます」
「泉質が柔らかい「美肌の湯」や、源泉掛け流しの露天風呂の心地よさ、館内全体の清潔に満足」
アクセス・料金情報は？ 泊まれる？
▼アクセス
所在地：埼玉県上尾市中分2丁目180-1
アクセス：上尾駅西口より市内循環バス「平方丸山公園線」に乗り、「中分2丁目」で下車
▼料金
平日：930円
土・日・祝：1030円
▼宿泊可否
宿泊：不可
(文:All About ニュース編集部)