変幻自在な音楽性で多くのファンから支持される、ロックバンド・ドレスコーズの志磨遼平さん（44）にインタビュー。音楽活動を始めたきっかけや、毛皮のマリーズを解散した後の気持ちの変化、志磨さんにとっての音楽の存在などを伺いました。

幼少期から様々な音楽などに触れてきたという志磨さんは、2003年にロックバンド・毛皮のマリーズを結成。2010年にメジャーデビューしますが、翌年の日本武道館公演をもってバンドは解散します。2012年に新たにロックバンド・ドレスコーズを結成し、活動を開始。その後、志磨さん以外のメンバーがバンドを脱退したことで、現在は志磨さんとサポートメンバーで活動。6月からは福岡や大阪など、全国8都市を回るツアーの開催が予定されています。

■音楽を始めるきっかけは“イエモン”「どうしてもやりたくなって」

――音楽活動を始めようと思ったきっかけはなんですか？

志磨：『THE YELLOW MONKEY』って日本のロックバンドですね。『THE YELLOW MONKEY』のライブビデオを見まして。直感的に“僕はこうなりたい”って思ったんです。それまで（音楽を）やろうと思ったことはなかったんですね、聴くのが好きだったんですけど。それからはどうしてもやりたくなって、曲を作らないとと思って一生懸命、それからずっと曲を作ってるんですけど。

――『毛皮のマリーズ』から『ドレスコーズ』となり、気持ちの変化はありましたか？

『毛皮のマリーズ』というのは、メンバーが4人中ギターとベースの2人が僕と同級生で、ドラムの子が年上だったんですけども。それでもやっぱり、とにかく気の合う友達という感じですね。こっちには4人いるわけですね、だから何があっても怖くないというか。誰かにバカにされても、4人いればへっちゃらなんですね。それがいまは僕ひとりなので、バカにされてもひとりで落ち込むだけというか。

音楽的にというか社会的にという感じですね。人はいくらかの人数で団結すると、強い力を発揮できる。僕はその分いまは自由という。メンバーに意見を求めたり、相談したりすることなく、すべて独断で決められるので。もちろん、いま演奏してくれてるメンバーの力を借りてやってはいるんですけど、根本的には僕ひとりのものであるのが違いですかね。

■楽曲制作は“ラジオのチューニングをあわせる”ように

3月には、ドレスコーズのライブ映像作品『grotesque human』をリリース。2025年に開催された“ドレスコーズ史上最大規模”のワンマンツアー『The Dresscodes TOUR 2025 “grotesque human”』のファイナルとなった、Zepp Shinjuku（TOKYO）公演を収録した作品で、『ビューティフル』や『コミック・ジェネレイション』といった毛皮のマリーズ時代の楽曲に加え、『ヴィシャス』や『ミスフィッツ』など、新曲も収録されています。

――楽曲制作の方法について教えてください。

例えるなら、ラジオがあるとして、まずラジオの電源を入れないことには何も届かないんですけど。僕はとにかく無精で、普段電源を切って生活してるんですよ。そういうときって何も浮かばないんですよ。締め切りとかが発生しまして、そうなるとようやくスイッチを入れまして。うまくチューニングがあってないと、ぼんやりノイズまみれの何かが聴こえてくるんです。そこから、うーんと頭をひねって、チューニングをあわせるんですね。すると、どっかでくっきり聴こえる箇所があって、これはいいアイデアだと思えば、聴こえたものを自分で再現するという感覚ですかね。アレンジとかも同時に浮かんでいるはずなんです。かすかに聴こえたイメージを自分の手で再現する。

チューニングの精度であるとか、アンテナの感度であるとか、そういうものを鈍らないように手入れを怠らないというのが僕が普段心がけていることで。作曲に対して何か努力をするとかっていうことはないです。

■海外でファンと交流「すごいなあ、ロックンロールは」

2025年、ドレスコーズは上海で自身初となる海外でのワンマンライブ『the dresscodes TOUR 2025 extra live（the first Overseas Oneman Concert）』を開催。世界にも活躍の場を広げています。

――海外の方からの人気についてどう感じますか？

それは本当に分析できないですね。去年行った先でファンの方と交流できる機会があったんですね。そのときにスマートフォンであらかじめ翻訳したメッセージを見せてくれるんです。日本語に訳してあるメッセージを見ていて、『なぜかわからないけど、志磨さんの歌を聴いていると涙が出ます。歌詞もわからないのに、すごく愛を感じる』と。それは僕が子どもの頃にイギリスの古い音楽を聴いて涙が出たのと同じことなんですよね。

つくづくロックンロールの不思議さに、改めて腕を組むっていうか。“すごいなあ、ロックンロールは”っていう、そういう気持ちです。

■志磨「ほとんど音楽がくれたもの」

――志磨さんにとって音楽とは？

『音楽とは･･･いちばん好きなものである』 他のものに置き換えられないという。音楽とは宝であるとか、音楽とは自由であるとか、そういう他の言葉に置き換わらないですね。とにかく僕の持ち得るすべての時間であるとか、行動とかそういうものは、すべてささげていいんです、音楽に。起きてから眠るまでずっと音楽のことを考えたり、音楽のために何か行動したり、悩んだり。あるいは僕がこれまでこの人生で出会った人のほとんど8割ぐらいの人が、おそらく音楽をきっかけに出会った人になったので。

音楽がもしなければ、僕が持っているすべてのものを失うも同然なんですね。音楽がなければきっと僕はお金もないし、おうちもないし。いま僕が手にしたすべてのものは、ほとんど音楽がくれたものと言ってもいいし。こうやって色々言葉を尽くしても、結局はいちばん僕が好きなものですかね。これがないと本当に困る、というものが音楽です。