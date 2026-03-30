ドル円、１５９円台前半 トランプ発言や日本の財務省の強めの口先介入などで一旦値を落とす＝ＮＹ為替序盤
きょうの為替市場、ドル円は海外時間にかけて戻り売りが優勢となっており、１５９円台前半に値を落としている。イエメンのフーシ派が参戦を表明し、イスラエルに攻撃を実施するなど、中東情勢はさらに混迷を深めている。ドル高の動きが続く中で、ドル円も１６０円台に上昇。一時１６０円台半ばまで上げ幅を広げた。
トランプ大統領からの「イラン合意はあり得ると思う」といった発言や、日本の財務省からの従来よりも強めの口先介入などもあり、ドル円は一旦１５９円台に値を落としている。ただ、上向きの流れは続いているようだ。ドル自体は買いが続いている。
一部からは、ドル円は１６０円付近で高ボラティリティーが続く公算が大きいとの指摘が出ている。市場は２つの対立する力のバランスを取っていると指摘。１つは金利差とドルの強さに支えられている一方、もう１つは、日本の政策行動リスクの高まりが重しとなる可能性があるという。
介入については、短期間で急激な調整につながる可能性があり、１６０円超の水準が一時的な上限として機能する可能性はある。しかし、根本的なファンダメンタルズが大きく変化しなければ、中期的には上昇トレンドが維持されると見ているという。
なお、日本時間２３時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１５９．５０円に観測されている。
30日（月）
159.50（3.1億ドル）
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
トランプ大統領からの「イラン合意はあり得ると思う」といった発言や、日本の財務省からの従来よりも強めの口先介入などもあり、ドル円は一旦１５９円台に値を落としている。ただ、上向きの流れは続いているようだ。ドル自体は買いが続いている。
一部からは、ドル円は１６０円付近で高ボラティリティーが続く公算が大きいとの指摘が出ている。市場は２つの対立する力のバランスを取っていると指摘。１つは金利差とドルの強さに支えられている一方、もう１つは、日本の政策行動リスクの高まりが重しとなる可能性があるという。
介入については、短期間で急激な調整につながる可能性があり、１６０円超の水準が一時的な上限として機能する可能性はある。しかし、根本的なファンダメンタルズが大きく変化しなければ、中期的には上昇トレンドが維持されると見ているという。
なお、日本時間２３時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１５９．５０円に観測されている。
30日（月）
159.50（3.1億ドル）
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美