きょうの為替市場、ドル円は海外時間にかけて戻り売りが優勢となっており、１５９円台前半に値を落としている。イエメンのフーシ派が参戦を表明し、イスラエルに攻撃を実施するなど、中東情勢はさらに混迷を深めている。ドル高の動きが続く中で、ドル円も１６０円台に上昇。一時１６０円台半ばまで上げ幅を広げた。



トランプ大統領からの「イラン合意はあり得ると思う」といった発言や、日本の財務省からの従来よりも強めの口先介入などもあり、ドル円は一旦１５９円台に値を落としている。ただ、上向きの流れは続いているようだ。ドル自体は買いが続いている。



一部からは、ドル円は１６０円付近で高ボラティリティーが続く公算が大きいとの指摘が出ている。市場は２つの対立する力のバランスを取っていると指摘。１つは金利差とドルの強さに支えられている一方、もう１つは、日本の政策行動リスクの高まりが重しとなる可能性があるという。



介入については、短期間で急激な調整につながる可能性があり、１６０円超の水準が一時的な上限として機能する可能性はある。しかし、根本的なファンダメンタルズが大きく変化しなければ、中期的には上昇トレンドが維持されると見ているという。



なお、日本時間２３時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１５９．５０円に観測されている。



30日（月）

159.50（3.1億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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