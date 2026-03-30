「どこに住んでみたい?」と問われた去就注目のE・フェルナンデス「マドリードに住んでみたいね」
チェルシーに所属するアルゼンチン代表MFエンソ・フェルナンデスの発言が注目を集めている。英『ザ・サン』や『デイリーメール』などが伝えた。
01年1月17日生まれの25歳は、アルゼンチン代表の一員として出場した22年カタールW杯で世界一に輝き、その名を世界中に轟かせた。そして、当時の英国史上最高額となる約170億円の移籍金でベンフィカからチェルシーに加入。32年までの長期契約を締結した。
加入直後から主軸を担い、今季のプレミアリーグでも30試合8得点を記録。しかし、UEFAチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦でパリSGに2試合合計2-8の大敗を喫した後に来季もチェルシーに残留するかを問われると、「分からない。プレミアリーグとFA杯が残っているし、その後もW杯もある。それからどうなるか見てみよう」と自身の将来について疑問を呈していた。
そんな中、YouTubeチャンネル『Avirales』のインタビューに応じたエンソは、ロンドンを離れたらどこに住みたいかと問われると「マドリードに住んでみたいね。美しい街だし、ブエノスアイレスを思い出させる。選手は自分が住みたい場所に住むものだし、もし住むならマドリードに住むかな。英語でもなんとかやれるけど、スペイン語の方が気楽だからね」と答えたようだ。純粋に質問に答えたエンソだが、『ザ・サン』はチェルシーファンの怒りを買う危険を冒したと伝えている。
なお、アルゼンチン代表MFについては、レアル・マドリーやパリSGと欧州のビッグクラブだけでなく、サウジアラビアのクラブなどが関心を寄せていることが報じられている。
01年1月17日生まれの25歳は、アルゼンチン代表の一員として出場した22年カタールW杯で世界一に輝き、その名を世界中に轟かせた。そして、当時の英国史上最高額となる約170億円の移籍金でベンフィカからチェルシーに加入。32年までの長期契約を締結した。
そんな中、YouTubeチャンネル『Avirales』のインタビューに応じたエンソは、ロンドンを離れたらどこに住みたいかと問われると「マドリードに住んでみたいね。美しい街だし、ブエノスアイレスを思い出させる。選手は自分が住みたい場所に住むものだし、もし住むならマドリードに住むかな。英語でもなんとかやれるけど、スペイン語の方が気楽だからね」と答えたようだ。純粋に質問に答えたエンソだが、『ザ・サン』はチェルシーファンの怒りを買う危険を冒したと伝えている。
なお、アルゼンチン代表MFについては、レアル・マドリーやパリSGと欧州のビッグクラブだけでなく、サウジアラビアのクラブなどが関心を寄せていることが報じられている。