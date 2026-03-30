新年度が始まる４月１日以降、生活に関わる様々な制度の変更、商品やサービスの値上げが行われる。

教育・子育て関連では、全国の自治体で「こども誰でも通園制度」が始まり、親の就労状況に関係なく保育施設が利用できるようになる。保育所や幼稚園などが生後６か月〜２歳の未就園児を、月１０時間を上限に受け入れる。私立に通う生徒も含めた高校授業料の実質無償化や、公立小学校の給食費について児童１人当たり月５２００円の支援もスタートする。

一方、少子化対策の財源として、公的医療保険に上乗せされる「子ども・子育て支援金」の徴収が始まる。

暮らし関係では、自転車を運転する１６歳以上の交通違反者に「青切符」を交付して反則金を科す制度が導入される。自動車関連では、環境性能に応じて自動車購入時に価格の最大３％を納める「環境性能割」や、軽油１リットル当たり１７・１円が上乗せされている暫定税率が廃止となる。

なお、税制の変更は、国会での関連法案の成立が実施の条件となる。

このほか、帝国データバンクによると、４月中には２６００品目以上の飲食料品の値上げが予定されている。