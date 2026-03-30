狩野英孝に憑く生霊を霊視芸人が霊視。首に子供の霊が巻き付いている不穏なイラストが公開されると、人気キャバ嬢らがドン引きの悲鳴をあげ、狩野が「いったん落ち着こう」と声をかけるほど現場が騒然とした。

【映像】狩野英孝に取り憑く“半端じゃない生き霊”のイラスト

3月25日（水）、ABEMAにて『CHANCE＆CHANGE』#52が放送。全国から超人気キャストが集結した。MCは狩野英孝、ABEMA・瀧山あかねアナウンサー。

今回は“幽霊と生霊がみえる霊視芸人”シークエンスはやともが生霊を鑑定。狩野の生霊イラストが発表された。

狩野を取り巻いているのは“大量のファン”の生霊。それだけでなく狩野の首を絞めるようにどす黒い輪が描かれ、「巻き付く霊」という恐怖の文字が…。キャバ嬢たちは「えー！」「ちょっと待って…」「うわー、怖い！」と次々に悲鳴をあげた。狩野は「“わー！”とかやめて、怖いから」と動揺し、「ちょっと落ち着こう」と場をとりなす。

はやともはまず、「ファンの人、憑いてる人数が半端じゃなかったです。めっちゃいいこと」と解説。そして「そもそも性格が大真面目です」と狩野の素顔を分析した。そのほか、狩野のメンタルが安定し幸福を感じている一方、性欲が萎んできているとも霊視。狩野は言い当てられた表情で「あのね…俺の悩みがそれ。マジで」と目を丸くした。

そして話題は“首に巻き付く子供の霊”の正体へ。狩野が「ちょっと待って、なにこれ、これが怖いんだけど！」と怯えると、はやともは「亡くなっている子なので黒く描いたんですけど、悪いものではないんですよ。狩野さんを好きなだけ」と明るく語り、「狩野さんを見て、病気の時楽しく過ごしていた子」と説明。

狩野は「ある！何件か思い当たる節がある」とびっくり。闘病するファンの家族から狩野の事務所に手紙やメールが届いたことがあるそうで、「当たってる！」と霊視力に驚愕していた。