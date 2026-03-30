新日本プロレス３０日の静岡大会で、東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのウルフアロン（３０）が極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のドン・ファレ（４４）の攻略に自信をのぞかせた。

ウルフは１月４日東京ドーム大会でのプロレスデビュー戦（対ＥＶＩＬ）以降、Ｈ．Ｏ．Ｔとの抗争が長期化。先シリーズの「ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ（ＮＪＣ）」では１回戦でファレに敗れ、姿を消している。この日の大会では矢野通＆ＹＯＨ＆マスター・ワトと組んで、ファレ＆ＤＯＵＫＩ＆ＳＨＯ＆金丸義信と８人タッグで対戦した。

ファレと対峙したウルフは、ショルダータックルから串刺しラリアートを発射。カットに入ったＤＯＵＫＩとＳＨＯをまとめてタックルで吹き飛ばすと、ファレの１７０キロの巨体をブレーンバスターで投げ切った。さらにはエルボードロップを投下するなど好調をアピールし、チームの勝利に貢献した。

バックステージでは「おい、ドン・ファレ。気付いてないかもしれないけどな、お前、俺に投げられる回数が増えてきてるんだよ。分かるか、どういうことか？ 俺がお前のことを攻略しつつあるってことだよ」と通告。

「楽しみだよ、お前が俺に手も足も出なくなって投げられる未来が来ることが。その日まで、震えて眠れ」とＮＪＣのリベンジを予告していた。